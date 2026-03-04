„Megvan az olajunk” – Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről

„Az abszolút biztonság a legfontosabb, mindenkit türelemre intek, akkor megyünk a Közel-Keleten ragadt honfitársainkért, ha biztonságosan haza tudjuk hozni őket" – kezdte az ATV-n a beszélgetést Orbán Viktor az Index összefoglalója szerint.

A miniszterelnök szerint Trump számára egy háborús gócpont Irán,

„az amerikai elnök úgy értelmezi, hogy Iránban nem egy háborút indított, hanem egy háborús gócpontot számol fel.”

„A támadás megindításáról nem kaptunk értesítést az amerikai elnöktől, ugyanez igaz a térségben lévő országok vezetőire is. A közel-keleti konfliktus nem csak ott van jelen, a magja a beköltözött Nyugat-Európába, ami terrorfenyegetettséget jelent" – fogalmazott Orbán Viktor, aki részleteket árult el Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi telefonbeszélgetéséről is.

Putyin telefonon azt mondta Orbán Viktornak, hogy megvan az olajunk, de az nem az ő dolga, hogy jut el hozzánk.

Vannak orosz hadifogságban kárpátaljai magyarok, és beszéltek az öbölbeli helyzetről, az energia áráról, valamint arról, hogy lesz-e menekültválság.

„Többször tárgyaltam Putyinnal az orosz–ukrán háborúról, vannak céljai, amíg ezeket nem éri el, nem fejezi be. Tűzszünetben nem érdekelt"

– mondta Orbán Viktor.

Szerinte „néhány ukrán elvetemültön kívül” senki nem meri állítani, hogy nem politikai okok miatt nem indítja újra a Barátság vezetéket Ukrajna.

„Ukrajnának vannak követelései, de ezt nem tudjuk teljesíteni. Nem adunk nekik fegyvereket, és nem akarunk lemondani az orosz olajról. Az ukrán követelést erőből le kell verni, arcátlan és pimasz reakciónak tartom, amit tesznek”

– mondta Orbán Viktor, aki szerint Ukrajna és Európa arra akar rávenni minket, hogy szálljunk be a háborúba, de magasak a kockázatok, ezért távol tartjuk magunkat a háborútól. Az EU most ad 90 milliárd euró hitelt ad Ukrajnának, amiből, Magyarország, Csehország és Szlovákia kimarad. Akkor kell visszafizetniük, ha Oroszország jóvátételt fizet majd, amire kicsi az esély.

„Ki kell maradnunk a háborúból, itthon senkinek nincs nagyobb esélye arra, hogy ezt megtegye, ez a célunk”

– mondta.

A miniszterelnök azzal folytatta, hogy az ukránok felrobbantották az Északi áramlatot, és úgy gondolja, ha ezt megtették, velünk is megtehetik, ezért kell védeni az energia infrastruktúránkat.

„Ha a közel-keleti konfliktusok miatt megnő a terrorveszély, akkor itthon is lépnünk kell, de nem szeretném, hogy legyenek katonák az utcán, de ha kell, akkor lesznek" – jelentette ki.

Vannak ugyan stratégia tartalékaink, de az infláció magasabb lesz, a benzin drágább, ami nem tesz jót a kormánynak

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a háború miatt magasak a benzinárak, ezért nem támogatják Magyar Péter azon törekvéseit, hogy vezessenek be ársapkát. Bizonyos szint alá nem lehet vinni a benzin árát, mert akkor a szomszédos országokból mindenki idejön tankolni.

Ha kezelhetetlen a helyzet, akkor közbe fognak avatkozni és bevezetnek egy maximált benzinárat.

A miniszterelnök szerint jelentős pénz érkezik a Tisza-párthoz Ukrajna-felől, de „nem akar sugallni semmit.”

Ez azonban nem akadályozhatja meg a Tiszát abban, hogy elinduljon a választáson, hiszen az előző választások előtt is érkeztek külföldi pénzek az ellenzékhez

– fogalmazott Orbán Viktor.

A Mol szerint semmi nem tiltja, hogy az orosz olajat átengedjék a horvátok, mégsem teszik – mondta. „Ha Magyarország támogatná az ukránokat fegyverrel vagy pénzzel, akkor Brüsszelben boldogok lennének, hiszen ezt akarják. Mi veszélyes ország vagyunk a számukra” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint mi jobb helyzetben vagyunk, mint a nyugatiak, mert mi nem adunk pénzt, fegyvert Ukrajnának, és nem akarunk háborúba menni.

Magyarország az egyetlen ország Európában, ahol nem megszorítások vannak, a többieknek a pénze elmegy Ukrajnának. Ukrajna egy feneketlen zsák.

Minden megoldódna, ha nem lenne háború, a magas energiaárakra is a megoldás a béke

– mondta.

Orbán Viktor el tudná fogadni, hogy az ügyészséget a kormány alá helyezzék, ahogy több országban is van.

A gödi Samsung-gyár körül kialakult helyzettel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„a gödi önkormányzat mérései szerint a gyáron kívül semmi veszély nem volt. Ha gyáron belül történik valami, azt a hatóságok minden esetben kivizsgálják.”

Szóba került a Szőlő-utcai ügy is, amellyel kapcsolatban kijelentette: először az elkövetők kicsúsztak a kezeik közül, de az újabb nyomozás már eredményes volt, a rendszert pedig átalakították. Mind mondta, „utána fog járni”, hogy első körben miért nem jártak sikerrel.

A miniszterelnöki vitáról elmondta, hogy a Tisza elnöke nem szuverén ember, ezért nem fog vele vitázni, „kívülről pénzelt emberrel nincs értelme”.

„Logikailag ne zárjuk ki, hogy veszíthetünk, de győzelemre állunk, miért spekuláljunk vereségről. A mögöttünk hagyott négy évben olyasmit is végrehajtottunk, amit nem is ígértünk meg, büszke vagyok erre az időszakra. Nem látok más olyan politikai közösséget, amelyik kívül tudja tartani az országot háborútól, ezért mi vagyunk a biztos választás. Nekünk csak elrontani nem szabad, én szeretem a kampányokat, nagyszerű alkalom, hogy sok ezer emberrel találkozzunk" – mondta Orbán Viktor.