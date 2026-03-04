ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.14
usd:
331.35
bux:
123094.62
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az iráni Shahed-136 drón alapján készítette el az arizonai SpektreWorks a Lucas nevű kamikaze drónt, ami segítette az amerikai légierőt az Irán elleni támadásban.
Nyitókép: Wikipédia /Public domain

Koppintott iráni drónnal csaptak le Teheránra az amerikaiak

Infostart

Az iráni Shahed-136 drón alapján készítette el az arizonai SpektreWorks a Lucas nevű kamikaze drónt, ami segítette az amerikai légierőt az Irán elleni támadásban.

Az amerikai hadsereg egy új, különleges drónt vetett be az Izraellel közös hadműveletei során Irán ellen – számolt be a hvg.hu. A Lucas nevű egységet az arizonai székhelyű SpektreWorks fejlesztette ki, a segítségével pedig anélkül lehet kiterjeszteni a precíziós csapásokat, hogy azzal pilóták életét kellene veszélyeztetni.

A Lucas egy kamikaze drón, amely képes azonosítani és nyomon követni a célpontját, és akkor lecsapni rá, amikor az a leginkább sebezhető. Ez a képessége különösen fontos egy olyan harci helyzetben, amikor a légvédelmi ütegek is folyamatosan változtatják a pozíciójukat. Ennek köszönhetően arra is kevesebb szükség van, hogy a pilótával rendelkező harci repülőgépeket a légvédelemmel védett területekre vezényeljék.

A drón legfontosabb tesztjét 2025. december 16-án végezték el, amikor egy pilóta nélküli harci egységet indított útnak az amerikai hadsereg az Arab-öbölben állomásozó USS Santa Barbara fedélzetéről – írja az Interesting Engineering. Az esemény megerősítette, hogy a drón hagyományos futópályák nélküli haditengerészeti platformokról is fel tud szállni.

A lap beszámolója szerint a Lucast az iráni Shahed-136 drón alapján tervezték meg és fejlesztették ki, vagyis lényegében az ellenséges erők által alkalmazott egység visszafejtésének köszönhető a létezése. A drón nagyjából 3 méter hosszú, szárnyfesztávolsága pedig 2,5 méteres. Önmagában 32 kilogrammot nyom, maximális felszállótömege pedig elérheti a 81 kilogrammot. Ebbe beletartozik az üzemanyag és a rakomány – vagyis a muníció – is.

A gyártó adatai szerint a drónt egy 215 köbcentis motor hajtja, aminek köszönhetően körülbelül hat órán át képes a levegőben maradni. A utazósebessége 103 km/h, a támadás során pedig elérheti a 184 km/h-t is, hatótávolsága pedig körülbelül 650 km. A drón 3000 méteres magasságban is képes működni, így néhány rövid hatótávolságú légvédelmi rendszer számára elérhetetlen.

Kezdőlap    Külföld    Koppintott iráni drónnal csaptak le Teheránra az amerikaiak

amerikai haditengerészet

öngyilkos drón

kamikaze drón

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről
„Megvan az olajunk”

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről
Az orosz elnöknek nem dolga, hogyan jut el az orosz olaj Magyarországra, megvannak a céljai, elérésükig nem fejezi be az ukrajnai háborút – erről beszélt egy szerdai tévéinterjúban Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint az ukrán követeléseket erőből le kell verni. Olajból „vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az infláció nő, a benzin drágul". Megerősítette: nem lesz miniszterelnök-jelölti vita Magyar Péterrel.
 

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a kárpátaljai magyarok sorsáról is egyeztetett

Szijjártó Péter Vlagyimir Putyinnal tárgyal, rendeződhet a két magyar hadifogoly ügye is

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

Adria-vezeték: reagált a Janaf a magyar olajtársaság által közölt adatokra

N. Rózsa Erzsébet az Arénában: Irán esélye az lehet, ha Donald Trumpnak „ennyi elég”

N. Rózsa Erzsébet az Arénában: Irán esélye az lehet, ha Donald Trumpnak „ennyi elég”

Az Irán ellen indított háború a legtöbb elemző szerint is addig tarthat, ameddig az amerikai elnök úgy érzi, hogy eléri, amit akart – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, Közel-Kelet-szakértő.
 

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális ami az amerikai szolgáltatószektorban történik

Brutális ami az amerikai szolgáltatószektorban történik

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe nagyot emelkedett. Javult az üzleti aktivitás, a foglalkoztatottság is. Az árnyomás azonban továbbra is magas. Mostanában egyre több olyan adat érkezik, ami az amerikai gazdaság újragyorsulása felé mutat. Ez viszont azt is jelenti, hogy lebúcsúzhatunk a kamatcsökkentési várakozásoktól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszaszólt a pankrátornak az NFL-legenda: durva szócsata kezdődött, ennek mi lesz a vége?

Visszaszólt a pankrátornak az NFL-legenda: durva szócsata kezdődött, ennek mi lesz a vége?

Tom Brady és Logan Paul között egyre élesebb szócsata bontakozik ki, miután a hétszeres Super Bowl-győztes keményen reagált a WWE-sztár sportolói képességeiről tett kijelentéseire.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US submarine sinks Iranian warship with torpedo in Indian Ocean, as Pentagon releases footage of strike

US submarine sinks Iranian warship with torpedo in Indian Ocean, as Pentagon releases footage of strike

It's thought around 180 people were on board the Iris Dena - 32 were rescued, and Sri Lankan authorities say 80 bodies have been found so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 16:15
Szlovákia leállítja a vészhelyzeti áramszállítást Ukrajna felé
2026. március 4. 16:05
Iráni háború: így vesztett el Amerika három vadászgépet
×
×