Koppintott iráni drónnal csaptak le Teheránra az amerikaiak

Az amerikai hadsereg egy új, különleges drónt vetett be az Izraellel közös hadműveletei során Irán ellen – számolt be a hvg.hu. A Lucas nevű egységet az arizonai székhelyű SpektreWorks fejlesztette ki, a segítségével pedig anélkül lehet kiterjeszteni a precíziós csapásokat, hogy azzal pilóták életét kellene veszélyeztetni.

A Lucas egy kamikaze drón, amely képes azonosítani és nyomon követni a célpontját, és akkor lecsapni rá, amikor az a leginkább sebezhető. Ez a képessége különösen fontos egy olyan harci helyzetben, amikor a légvédelmi ütegek is folyamatosan változtatják a pozíciójukat. Ennek köszönhetően arra is kevesebb szükség van, hogy a pilótával rendelkező harci repülőgépeket a légvédelemmel védett területekre vezényeljék.

CENTCOM's Task Force Scorpion Strike - for the first time in history - is using one-way attack drones in combat during Operation Epic Fury. These low-cost drones, modeled after Iran's Shahed drones, are now delivering American-made retribution. ?? pic.twitter.com/VYdjiECKDT — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

A drón legfontosabb tesztjét 2025. december 16-án végezték el, amikor egy pilóta nélküli harci egységet indított útnak az amerikai hadsereg az Arab-öbölben állomásozó USS Santa Barbara fedélzetéről – írja az Interesting Engineering. Az esemény megerősítette, hogy a drón hagyományos futópályák nélküli haditengerészeti platformokról is fel tud szállni.

A lap beszámolója szerint a Lucast az iráni Shahed-136 drón alapján tervezték meg és fejlesztették ki, vagyis lényegében az ellenséges erők által alkalmazott egység visszafejtésének köszönhető a létezése. A drón nagyjából 3 méter hosszú, szárnyfesztávolsága pedig 2,5 méteres. Önmagában 32 kilogrammot nyom, maximális felszállótömege pedig elérheti a 81 kilogrammot. Ebbe beletartozik az üzemanyag és a rakomány – vagyis a muníció – is.

A gyártó adatai szerint a drónt egy 215 köbcentis motor hajtja, aminek köszönhetően körülbelül hat órán át képes a levegőben maradni. A utazósebessége 103 km/h, a támadás során pedig elérheti a 184 km/h-t is, hatótávolsága pedig körülbelül 650 km. A drón 3000 méteres magasságban is képes működni, így néhány rövid hatótávolságú légvédelmi rendszer számára elérhetetlen.