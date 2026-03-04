Új hírek a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

A Reuters tudósítása szerint Ukrajna arról tájékoztatta Szlovákiát, hogy a Barátság kőolaj-vezetéken keresztüli szállítás várhatóan nem indul újra a napokban, az ezzel kapcsolatos következő bejelentés pedig pénteken esedékes. Erről a szlovák gazdasági minisztérium számolt be a brit hírügynökségnek.

Ismeretes, a Barátság vezeték – amelyen Oroszországból Magyarországra és Szlovákiába érkezik olaj Ukrajnán keresztül –, január vége óta nem üzemel, miután Kijev szerint orosz dróntámadás érte a vezetéket és az nem nyitható meg. Budapest és Pozsony szerint Ukrajna politikai okokból késlelteti a szállítás újraindítását.

Orbán Viktor minap levélben szólította fel az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

Szlovák tisztviselők szerint Ukrajna folyamatosan halasztja a várható újraindítás dátumát, amelynek legutóbbi határideje szerdán járt le.

A magyar energiaellátásról és az orosz hadifogságba esett kárpátaljai magyarokról Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin telefonon is tárgyalt kedden, szerdán pedig Szijjártó Pétert fogadja a Kremlben az orosz elnök ugyanezen ügyekben. A külgazdasági és külügyminszter szerint a két magyar akár el is hagyhatja vele Oroszországot.