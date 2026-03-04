ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 4. szerda
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának csongrádi állomásán 2026. február 26-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: Mi ez a játék?

Infostart

Orbán Viktor élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot az orosz kőolajvásárlással kapcsolatban.

„Magyar Péter tegnap azt nyilatkozta, hogy senki nem mondott olyat, hogy nincs szükség orosz olajra, csak több forrásból kell beszerezni. Ehhez képest a Tisza a múlt héten megszavazta az EP-ben az orosz energiaimport kivezetését. Mi ez a játék?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor a közösségi oldalára szerdán feltöltött videóban.

„Egy színjáték. Saját fülünkkel hallhattuk, szemünkkel láthattuk, amikor a Tisza az elmúlt években, nem egyszer, nem kétszer, azt mondta, hogy le kell válni az orosz olajról és gázról. Ez egy tévedés. Ez az ukránoknak érdeke, Magyarországnak nem érdeke. A Tisza nem a magyarok oldalán, hanem az ukránok oldalán áll. Mindig azt képvisel, ami jó Ukrajnának akkor is, hogyha az rossz a magyaroknak” – fogalmazott a miniszterelnök.

A Védelmi Tanács szerdai ülésén hozott kormánydöntéseket ismertette a Facebook-oldalára feltöltött videóban Orbán Viktor miniszterelnök.
 

Néhány hete még az olajár volt az egyetlen vigasz. A globális gazdaság tele volt sebezhetőséggel, az infláció ragadós maradt, a Fed politikailag ostrom alatt állt, az adósságok nőttek, de legalább az energia olcsó volt. Ez tartotta a rendszert. Aztán Izrael és az USA hadat üzent Iránnak, és ez az egy támpont is eltűnt. Most megmutatjuk, mi jöhet ezután.

Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést hajtson végre.

A Sri Lankan navy spokesman tells the BBC the cause is unknown. Meanwhile, Israel says it's hitting Iran and Lebanon, while Turkey says "Nato defences" shot down an Iranian missile.

