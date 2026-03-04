Orbán Viktor: Mi ez a játék?

„Magyar Péter tegnap azt nyilatkozta, hogy senki nem mondott olyat, hogy nincs szükség orosz olajra, csak több forrásból kell beszerezni. Ehhez képest a Tisza a múlt héten megszavazta az EP-ben az orosz energiaimport kivezetését. Mi ez a játék?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor a közösségi oldalára szerdán feltöltött videóban.

„Egy színjáték. Saját fülünkkel hallhattuk, szemünkkel láthattuk, amikor a Tisza az elmúlt években, nem egyszer, nem kétszer, azt mondta, hogy le kell válni az orosz olajról és gázról. Ez egy tévedés. Ez az ukránoknak érdeke, Magyarországnak nem érdeke. A Tisza nem a magyarok oldalán, hanem az ukránok oldalán áll. Mindig azt képvisel, ami jó Ukrajnának akkor is, hogyha az rossz a magyaroknak” – fogalmazott a miniszterelnök.