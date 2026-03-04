ARÉNA - PODCASTOK
Iráni rakéták.
Nyitókép: Getty Images / DancingMan

NATO felé kilőtt iráni rakétát semmisítettek meg

Infostart

Az észak-atlanti katonai szövetség légvédelmi rendszerei lelőttek egy iráni rakétát, amely Törökország felé tartott – közölték Ankarában.

„Egy Iránból indított rakétát, amely áthaladt Irak és Szíria légterén, és a Hatay régióból a mi légterünk felé tartott, megsemmisítettek a NATO légvédelmi rendszerei” A támadó fegyver megsemmisítésére indított elhárító rakéta repeszei lakatlan területre zuhantak, így nem okoztak sem sérülést, sem károkat– idézte a török kormányt a CNN.

A legújabb közel-keleti konfliktus kitörése óta ez az első alkalom, hogy a NATO erői lelőttek egy olyan iráni rakétát, amely az egyik tagállam légtere felé tartott.

Az amerikai hírtelevízió úgy tudja, hogy az incidens miatt Hakan Fidan török ​​külügyminiszter ma telefonon beszélt iráni kollégájával. Felszólította a teheráni vezetést, hogy kerülje el a konfliktus tovább terjedését.

Allison Hart, a NATO szóvivője a CNN-nek elmondta, hogy az észak-atlanti szövetség elítéli „Irán Törökország elleni támadásait”. Mint mondta: a NATO szilárdan kiáll minden tagállama mellett. Azt hangsúlyozta, hogy a szövetség „elrettentő és védelmi képességei minden területen fölényben vannak beleértve a légelhárítást és rakétavédelmet is.”

