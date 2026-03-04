NATO felé kilőtt iráni rakétát semmisítettek meg

„Egy Iránból indított rakétát, amely áthaladt Irak és Szíria légterén, és a Hatay régióból a mi légterünk felé tartott, megsemmisítettek a NATO légvédelmi rendszerei” A támadó fegyver megsemmisítésére indított elhárító rakéta repeszei lakatlan területre zuhantak, így nem okoztak sem sérülést, sem károkat– idézte a török kormányt a CNN.
A legújabb közel-keleti konfliktus kitörése óta ez az első alkalom, hogy a NATO erői lelőttek egy olyan iráni rakétát, amely az egyik tagállam légtere felé tartott.
Az amerikai hírtelevízió úgy tudja, hogy az incidens miatt Hakan Fidan török külügyminiszter ma telefonon beszélt iráni kollégájával. Felszólította a teheráni vezetést, hogy kerülje el a konfliktus tovább terjedését.
Allison Hart, a NATO szóvivője a CNN-nek elmondta, hogy az észak-atlanti szövetség elítéli „Irán Törökország elleni támadásait”. Mint mondta: a NATO szilárdan kiáll minden tagállama mellett. Azt hangsúlyozta, hogy a szövetség „elrettentő és védelmi képességei minden területen fölényben vannak beleértve a légelhárítást és rakétavédelmet is.”