ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.04
usd:
330.74
bux:
122912.08
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Budapest–Belgrád vasútvonal: Szerbia bemondott egy új dátumot

Infostart

Az illetékes magyar minisztérium szerint a tervezett március közepéhez képest csúszhat a személyforgalom indulása Budapest–Belgrád vasútvonalon, a szerb fél szerint viszont már március 27-én indulhatnak a vonatok a két főváros között.

Az illetékes Építési és Közlekedési Minisztérium hétfőn arról számolt be, hogy a személyforgalom indulása nem konkrét dátumhoz, hanem a biztonsági rendszer hiba nélküli működéséhez köthető. A tárca szerint ez várhatóan tavasszal megtörténik, így akár még a húsvéti ünnepek előtt a már elindult teherforgalom után a személyvonatok is forgalomba állhatnak.

Közben a vajdasági Magyar Szó azt közölte, hogy a szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter szerint a Budapest és Belgrád közötti személyszállító vonatok várhatóan március 27-én indulhatnak el, tehát a szerbek szerint a legkorábbi időpont is tartható.

Alekszandra Szofronijevics közölte, hogy a szerb állam a vonalra öt elektromos motorvonatot szerzett be, míg Magyarország hármat. „A tervek szerint a határ- és vámellenőrzés a vonaton történik majd, a kelebiai állomáson pedig legfeljebb 15 perces, minimális megállással. Így a Belgrád–Budapest vasútvonalon a teljes menetidő körülbelül három óra lesz. A szerb fél öt villamos motorvonat-szerelvényt biztosított, a magyar fél hármat. Naponta összesen 16 járat indítását tervezzük” – nyilatkozta Szofronijevics az RST szerb hírportálnak, amit a VG szemlézett.

A szerb fővárosban egy új városi vasútvonal is épül, amely összeköti a Nikola Tesla repülőteret és a Surcsin városrészben épülő új nemzeti stadiont a belgrádi főpályaudvarral, ezzel együtt a Budapest–Belgrád vasútvonallal is. A beruházás lényegében a Budapesten készülő ferihegyi gyorsvasútra hasonlít, ahhoz hasonló horderejű közlekedésfejlesztés. A közlekedési miniszter szerint ez a beruházás év végéig készül el.

Kedden Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán arról beszélt, mi kell még ahhoz, hogy a személyforgalom is elindulhasson: „A biztosítóberendezés felelős azért, hogy működjenek a váltók, helyes jelzési képet mutassanak a jelzők, és nyíljanak és záródjanak a sorompók, ahogy a vonat halad. Egy feladat van még előttünk, ez pedig a vonatbefolyásolási rendszernek a véglegesítése, a szoftver tesztelése folyamatban van, ennek az elkészülése előfeltétele annak, hogy a személyforgalom 160 km/h-s sebességgel megindulhasson Budapest és Belgrád között” – fogalmazott.

Hegyi Zsolt a beruházás további részleteiről is tájékoztatást adott: „Az infrastruktúra maradéktalanul elkészült, kiépültek a sínek, a váltók, a peronok és a felsővezetékek” – emelte ki. A vezérigazgató rámutatott, a beruházás nemcsak a pályarekonstrukciót foglalta magában. „Megújultak az állomásépületek, 400 kerékpáros és 400 gépkocsis P+R parkoló létesült, aluljárók épültek, valamint teljes körű biztonsági audit is készül” – tette hozzá. Kiemelte, az új pályához új biztosítóberendezés is létesült, amely a váltók működéséért, a jelzők helyes jelzési képéért valamint a sorompók nyitásáért és zárásáért felel.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium hétfői közleménye szerint „lejárt szavatosságú, rég meghaladott információkon alapuló hírekkel igyekeznek zavart kelteni a Budapest–Belgrád vasútvonal működésével kapcsolatban. A sajtóban megjelent híresztelések minden alapot nélkülöző tévedéseken alapulnak” – írták. A teljes közlemény az alábbi bejegyzésben olvasható.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Budapest–Belgrád vasútvonal: Szerbia bemondott egy új dátumot

máv

szerbia

budapest-belgrád vasútvonal

vonatközlekedés

hegyi zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben
A Mol és a Slovnaft közösen lépett az Európai Bizottságnál.
 

Orbán Viktor: minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet

Adria-vezeték: reagált a Janaf a magyar olajtársaság által közölt adatokra

Szijjártó Péter Vlagyimir Putyinnal tárgyal, rendeződhet a két magyar hadifogoly ügye is

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a kárpátaljai magyarok sorsáról is egyeztetett

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Utasosztályozás alapján zajlik a kimenekítés Szlovákia felé

Utasosztályozás alapján zajlik a kimenekítés Szlovákia felé

Kedd este landolt a Pozsonyi Nemzetközi Repülőtéren az első, Közel-Keletről indult kimenekítő járat, Izraelből és Jordániából szállítottak haza szlovák állampolgárokat. Ma újabb állami járat indul, utána újabb országból is megkezdik a kimenekítést. A külügyminisztériumra jelentős nyomás nehezedik, nem minden szlovák állampolgárt lehet kormányzati géppel hazaszállítani.
 

Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált – helyszíni beszámoló

Megválaszthatták Ali Hamenei legfőbb vezető utódját Iránban

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-tagállamot lőhetett Irán, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

NATO-tagállamot lőhetett Irán, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

Ötödik napja tart Izrael és az Egyesült Államok háborúja Irán ellen. A libanoni főváros, Bejrút közelében egy szállodát, az iráni Kom városában pedig a Szakértői Tanács épületét támadták meg, beszámolók szerint a halálesetek száma mindkét országban túllépte a 800-at. Teherán válaszcsapása számos amerikai érdekeltségű célpontot sújtott: az USA dubaji konzulátusa, egy szaúd-arábiai CIA-állomás és egy Katarban lévő amerikai támaszpont mind találatokat szenvedett el. Az iráni védelmi minisztérium szerint készen állnak az elhúzódó háborúra, mondván, a legjobb fegyvereiket még nem is használták. Közben kiderült: a jövő héten, Ali Hámenei temetése után választják Irán következő legfőbb vezetőjét. Donald Trump elrendelte, hogy az Egyesült Államok "biztosítást és garanciát" nyújtson a Perzsa-öbölben közlekedő hajók számára, azt javasolva, hogy "szükség esetén" az amerikai haditengerészet kísérje a tankereket a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú, Irán által lezártnak nyilvánított Hormuzi-szoroson. Az Egyesült Arab Emírségek biztonságos légi folyosókat nyitott a vele szomszédos országok számára, a Közel-Keleten megbénult a közlekedés, miközben a világ országai evakuálni próbálják a régióban rekedt állampolgáraikat. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón

Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón

Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US submarine sank Iranian warship in Indian Ocean with torpedo, defence secretary says

US submarine sank Iranian warship in Indian Ocean with torpedo, defence secretary says

Pete Hegseth did not name the ship - but earlier, the Sri Lankan navy said around 140 people were missing after the Iris Dena went down off the coast of Galle.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 14:24
Kulcsfontosságú kutatásokban erősít a Richter
2026. március 4. 13:39
Adria-vezeték: reagált a Janaf a magyar olajtársaság által közölt adatokra
×
×