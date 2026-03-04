Budapest–Belgrád vasútvonal: Szerbia bemondott egy új dátumot

Az illetékes Építési és Közlekedési Minisztérium hétfőn arról számolt be, hogy a személyforgalom indulása nem konkrét dátumhoz, hanem a biztonsági rendszer hiba nélküli működéséhez köthető. A tárca szerint ez várhatóan tavasszal megtörténik, így akár még a húsvéti ünnepek előtt a már elindult teherforgalom után a személyvonatok is forgalomba állhatnak.

Közben a vajdasági Magyar Szó azt közölte, hogy a szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter szerint a Budapest és Belgrád közötti személyszállító vonatok várhatóan március 27-én indulhatnak el, tehát a szerbek szerint a legkorábbi időpont is tartható.

Alekszandra Szofronijevics közölte, hogy a szerb állam a vonalra öt elektromos motorvonatot szerzett be, míg Magyarország hármat. „A tervek szerint a határ- és vámellenőrzés a vonaton történik majd, a kelebiai állomáson pedig legfeljebb 15 perces, minimális megállással. Így a Belgrád–Budapest vasútvonalon a teljes menetidő körülbelül három óra lesz. A szerb fél öt villamos motorvonat-szerelvényt biztosított, a magyar fél hármat. Naponta összesen 16 járat indítását tervezzük” – nyilatkozta Szofronijevics az RST szerb hírportálnak, amit a VG szemlézett.

A szerb fővárosban egy új városi vasútvonal is épül, amely összeköti a Nikola Tesla repülőteret és a Surcsin városrészben épülő új nemzeti stadiont a belgrádi főpályaudvarral, ezzel együtt a Budapest–Belgrád vasútvonallal is. A beruházás lényegében a Budapesten készülő ferihegyi gyorsvasútra hasonlít, ahhoz hasonló horderejű közlekedésfejlesztés. A közlekedési miniszter szerint ez a beruházás év végéig készül el.

Kedden Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán arról beszélt, mi kell még ahhoz, hogy a személyforgalom is elindulhasson: „A biztosítóberendezés felelős azért, hogy működjenek a váltók, helyes jelzési képet mutassanak a jelzők, és nyíljanak és záródjanak a sorompók, ahogy a vonat halad. Egy feladat van még előttünk, ez pedig a vonatbefolyásolási rendszernek a véglegesítése, a szoftver tesztelése folyamatban van, ennek az elkészülése előfeltétele annak, hogy a személyforgalom 160 km/h-s sebességgel megindulhasson Budapest és Belgrád között” – fogalmazott.

Hegyi Zsolt a beruházás további részleteiről is tájékoztatást adott: „Az infrastruktúra maradéktalanul elkészült, kiépültek a sínek, a váltók, a peronok és a felsővezetékek” – emelte ki. A vezérigazgató rámutatott, a beruházás nemcsak a pályarekonstrukciót foglalta magában. „Megújultak az állomásépületek, 400 kerékpáros és 400 gépkocsis P+R parkoló létesült, aluljárók épültek, valamint teljes körű biztonsági audit is készül” – tette hozzá. Kiemelte, az új pályához új biztosítóberendezés is létesült, amely a váltók működéséért, a jelzők helyes jelzési képéért valamint a sorompók nyitásáért és zárásáért felel.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium hétfői közleménye szerint „lejárt szavatosságú, rég meghaladott információkon alapuló hírekkel igyekeznek zavart kelteni a Budapest–Belgrád vasútvonal működésével kapcsolatban. A sajtóban megjelent híresztelések minden alapot nélkülöző tévedéseken alapulnak” – írták. A teljes közlemény az alábbi bejegyzésben olvasható.