A DK is nyilvánosságra hozta jelöltjei listáját

A Demokratikus Koalíció 110 fős országos listát állított a 2026-os országgyűlési választásra – írja a hvg.hu.
A lista első 20 helyét közzé is tette a párt, amit a párt elnöke, Dobrev Klára vezet:
- Dobrev Klára
- Molnár Csaba
- Kálmán Olga
- Rónai Sándor
- Varju László
- Arató Gergely
- Oláh Lajos
- Varga Ferenc
- Barkóczi Balázs
- Gréczy Zsolt
- Nagy Szabolcs
- Herfort Marietta
- Komáromi Zoltán
- Bakai-Nagy Zita
- Nemes Gábor
- Mucsi Tamás
- Jószai Teodóra
- László Imre
- Niedermüller Péter
- Páger Ferenc
A Demokratikus Koalíció kedden jelentette be, hogy több mint 71 egyéni választókerületben leadta a szükséges számú ajánlásokat, így jogosulttá vált országos lista állítására. A párt közölte, minden körzetben folytatni fogják az aláírásgyűjtést, és a következő két napban mind a 106 körzetben leadják az egyéni jelöltek indulásához szükséges számú ajánlást.