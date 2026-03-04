A DK is nyilvánosságra hozta jelöltjei listáját

A Demokratikus Koalíció 110 fős országos listát állított a 2026-os országgyűlési választásra – írja a hvg.hu.

A lista első 20 helyét közzé is tette a párt, amit a párt elnöke, Dobrev Klára vezet:

Dobrev Klára Molnár Csaba Kálmán Olga Rónai Sándor Varju László Arató Gergely Oláh Lajos Varga Ferenc Barkóczi Balázs Gréczy Zsolt Nagy Szabolcs Herfort Marietta Komáromi Zoltán Bakai-Nagy Zita Nemes Gábor Mucsi Tamás Jószai Teodóra László Imre Niedermüller Péter Páger Ferenc

A Demokratikus Koalíció kedden jelentette be, hogy több mint 71 egyéni választókerületben leadta a szükséges számú ajánlásokat, így jogosulttá vált országos lista állítására. A párt közölte, minden körzetben folytatni fogják az aláírásgyűjtést, és a következő két napban mind a 106 körzetben leadják az egyéni jelöltek indulásához szükséges számú ajánlást.