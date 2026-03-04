ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2025. szeptember 6. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a párt politikai évadnyitó rendezvényén a budapesti La Vida Duna Rendezvényházban 2025. szeptember 6-án. MTI/Szigetváry Zsolt
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A DK is nyilvánosságra hozta jelöltjei listáját

Infostart

Valószínűleg senki sem lepődött meg azon, hogy ki szerepel az országos lista legelején.

A Demokratikus Koalíció 110 fős országos listát állított a 2026-os országgyűlési választásra – írja a hvg.hu.

A lista első 20 helyét közzé is tette a párt, amit a párt elnöke, Dobrev Klára vezet:

  1. Dobrev Klára
  2. Molnár Csaba
  3. Kálmán Olga
  4. Rónai Sándor
  5. Varju László
  6. Arató Gergely
  7. Oláh Lajos
  8. Varga Ferenc
  9. Barkóczi Balázs
  10. Gréczy Zsolt
  11. Nagy Szabolcs
  12. Herfort Marietta
  13. Komáromi Zoltán
  14. Bakai-Nagy Zita
  15. Nemes Gábor
  16. Mucsi Tamás
  17. Jószai Teodóra
  18. László Imre
  19. Niedermüller Péter
  20. Páger Ferenc

A Demokratikus Koalíció kedden jelentette be, hogy több mint 71 egyéni választókerületben leadta a szükséges számú ajánlásokat, így jogosulttá vált országos lista állítására. A párt közölte, minden körzetben folytatni fogják az aláírásgyűjtést, és a következő két napban mind a 106 körzetben leadják az egyéni jelöltek indulásához szükséges számú ajánlást.

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

Ötödik napja tart és egyre csak szélesedik Izrael és az Egyesült Államok háborúja Irán ellen. A libanoni főváros, Bejrút közelében egy szállodát, az iráni Kom városában pedig a Szakértői Tanács épületét támadták meg, beszámolók szerint a halálesetek száma a két országban összesen túllépte a 800-at. Teherán válaszcsapása számos amerikai érdekeltségű célpontot sújtott: az USA dubaji konzulátusa, egy szaúd-arábiai CIA-állomás és egy Katarban lévő amerikai támaszpont mind találatokat szenvedett el. Az Egyesült Államok szerdán Srí Lanka partjainál tengeralattjáróval süllyesztett el egy iráni hadihajót, legalább 80-an meghaltak. Irán a NATO-tagállam Törökországra lőtt ki ballisztikus rakétát, melyet semlegesítettek. Közben kiderült: a néhai Ali Hámenei ajatollah fia, Modzstaba Hámenei az elsőszámú esélyes, hogy legfőbb vezetőnek válasszák Iránban. Donald Trump elrendelte, hogy az Egyesült Államok "biztosítást és garanciát" nyújtson a Perzsa-öbölben közlekedő hajók számára, azt javasolva, hogy "szükség esetén" az amerikai haditengerészet kísérje a tankereket a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú, Irán által lezártnak nyilvánított Hormuzi-szoroson. Este Irán magyarázkodni kezdett a régió olajállamainak megtámadása miatt - Katarral közvetlenül is beszéltek. Cikkünk folyamatosan frissül.

Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet

Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet

A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US submarine sinks Iranian warship with torpedo, as Pentagon says it will strike 'deeper into Iran'

US submarine sinks Iranian warship with torpedo, as Pentagon says it will strike 'deeper into Iran'

It's thought around 180 people were on board the Iris Dena - 32 were rescued, and Sri Lankan authorities say 80 bodies have been found so far.

