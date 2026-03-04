Kulcsfontosságú kutatásokban erősít a Richter

A Celmatixtól megszerzett eszközök között szerepel a kategóriájában egyedülálló, szájon át szedhető follikulus-stimuláló hormon (FSH) receptor agonista, amely képes lehet átalakítani a meddőségkezelési ellátást azáltal, hogy a betegek számára kedvezőbb petefészekstimulációt tesz lehetővé – írták.

Ismertették, a portfólió újszerű Jun N-terminális kináz (JNK) gátlóval is rendelkezik, ami potenciális, nem hormonális immunterápiás megközelítést kínál az endometriózis kezelésére, amely mind a fájdalomra, mind a gyulladásra pozitív hatással van.

Ezen felül az ügylet korai fázisú terápiás antitesteket is tartalmaz, amelyek az anti-Müllerianhormont (AMH) célozzák meg, beleértve mind az agonistákat, mind az antagonistákat, amelyek eddig nem látott kontrollt nyújthatnak a petefészek follikulogenezis felett.

A tranzakció összhangban van a Richter stratégiájával, amely azt célozza, hogy a kulcsfontosságú nőgyógyászati indikációkban, ideértve a meddőségkezelést, endometriózist és petefészek-öregedést, bővüljenek az innovatív gyógyszerfejlesztési képességei.

A megvásárolt programok fejlesztését a Richter belgiumi nőgyógyászati kutatási és fejlesztési központja fogja vezetni – közölte a Richter.

Hozzátették, az eszközvásárlási megállapodás értelmében a Celmatix azonnali kifizetést kap majd, és jogosult lesz további mérföldkő kifizetésekre, ahogy a gyógyszerfejlesztés a klinikai és regisztrációs fázisokba lép.

A Richter Gedeon Nyrt. 2025-ben 928,96 milliárd forint konszolidált árbevételt ért el, ami 8,3 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, az adózott eredménye 3 százalékkal csökkent, 232,22 milliárd forint lett. A gyógyszeripari vállalat részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. A papír a hétfői kereskedést 11 840 forinton zárta, az elmúlt egy évben árfolyama 9380 és 12 250 forint között mozgott.