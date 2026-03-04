Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy „úton van hazafelé az első mentesítő járatunk Ammánból, ahonnan 83 – Izraelben és Jordániában rekedt – magyar állampolgárt viszünk haza”.

„Holnap és holnapután is a totálisan lezárt légterű Izraelt szárazföldön elhagyó magyarokat hozzuk haza újra Ammanból, majd Sharm-el-Sheikh-ből, s közben készítjük elő az újabb mentesítő járatokat azokból az országokból, ahol engedélyezett és biztonságos a repülés” – tette hozzá.