Bejelentésekkel áll elő a kormány

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön délelőtt 10-kor Kormányinfón közli a kormány friss döntéseit, folyamatosan frissülő, szöveges tudósításunkat követheti majd. A bejelentéseket az InfoRádióban is hallhatja.
Várható témák:
- választás 2026
- Ukrajna, EU, Barátság
- Szijjártó Péter moszkvai útja és Orbán Viktor telefonja Vlagyimir Putyin orosz elnökkel
- Szőlő utcai fejlemények
- friss gazdasági adatok
- nemzeti petíció
- március 15., békemenet, állami ünnepség.
Tartson velünk!