Bejelentésekkel áll elő a kormány

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe nagyot emelkedett. Javult az üzleti aktivitás, a foglalkoztatottság is. Az árnyomás azonban továbbra is magas. Mostanában egyre több olyan adat érkezik, ami az amerikai gazdaság újragyorsulása felé mutat. Ez viszont azt is jelenti, hogy lebúcsúzhatunk a kamatcsökkentési várakozásoktól.