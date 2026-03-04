Szijjártó Péter Vlagyimir Putyinnal tárgyal, rendeződhet a két magyar hadifogoly ügye is

ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 4. szerda
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter Vlagyimir Putyinnal tárgyal, rendeződhet a két kárpátaljai magyar hadifogoly ügye is

Infostart
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Az orosz elnök a Kremlben fogadja a Moszkvába munkalátogatásra érkezett magyar külgazdasági és külügyminisztert.

Szijjártó Péter a Facebookon Moszkvából jelentkezett és elmondta: arról szeretne meggyőződni, hogy a jelenlegi válságok (Ukrajna lezárta a Magyarországra és Szlovákiába vezető Barátság kőolajvezetéket, az iráni konfliktus miatt emelkedik az olaj- és gázár) idején is rendelkezésre áll a Magyarország energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj- és földgázmennyiség, valamint garanciát kapjon arra, hogy ezeket a mennyiségeket a megváltozott körülmények és a globális energiaválság dacára az oroszok változatlan áron Magyarország számára leszállítják.

„Ha ezt ma megkapjuk, egy feladat marad biztosítani, hogy ezek a mennyiségek el is jussanak Magyarországra” – tette hozzá, közölve, hogy mindez az energiabiztonsághoz és a rezsicsökkentés fenntartásához kell.

Korábban felröppent a hír, hogy szóba kerültnek a kényszersorozások, hiszen már ismert volt, hogy vannak olyan magyarok, akiket besoroztak az ukrán hadseregbe és aztán orosz hadifogságba kerültek.

„Két ilyen emberről tudunk, akik segítséget kértek tőlünk. Remélem, hogy a mai megbeszéléseket követően már többen utazunk haza a repülőgéppel, mint ahányan idefele jöttünk”

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára is beszámolt az egyeztetések várható témáiról, a RIA Novosztyi szerint hangsúlyozva, hogy Magyarországot és Szlovákiát zsarolják az ukránok a Barátság kőolajvezetékkel.

„Más megkeresések nem érkeztek” – mondta Peszkov újságíróknak arra a kérdésre válaszolva, hogy európai országok fordultak-e Oroszországhoz az energiaszállítások újraindításával vagy növelésével kapcsolatban a Hormuzi-szoros lezárása és az Irán elleni háború közepette.

