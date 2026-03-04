ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 4. szerda Kázmér
Noa Lang, a Galatasaray játékosa ünnepli gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõbe kerülésért játszott Galatasaray - Juventus elsõ mérkõzésen Isztambulban 2026. február 17-én. A Galatasaray 52-re gyõzött, Lang két gólt lõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Bozoglu

Lemaradnak Szoboszlaiékról a török szurkolók

Infostart / MTI

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Galatasaray török futballklubnak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool FC elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésre.

Az UEFA bejelentése szerint a 40 ezer eurós pénzbüntetés mellett kirótt jegyeladási tilalmat a Galata-drukkerek viselkedése váltotta ki. A BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón különböző tárgyakat dobáltak a pályára, pirotechnikai eszközöket használtak és rendzavarásokat okoztak.

A „magyaros” párosításban a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray és a Szoboszlai Dominikot, valamint Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool FC közötti első mérkőzésre Törökországban a jövő héten, kedden kerül sor, az angliai visszavágót pedig március 18-án játssza a két együttes.

