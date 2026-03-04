Ezzel kezd Budapest a következő kormánynál – Online szavazás indul az önkormányzatiságról

Online véleménynyilvánító szavazáson kérik ki az emberek véleményét az önkormányzatiság jövőjéről – hangzott el a Magyar Önkormányzatok Szövetségének szerdai tájékoztatóján.

Karácsony Gergely főpolgármester, a szervezet társelnöke elmondta: öt olyan kérdésben szeretnék kikérni a polgárok véleményét, amelyek nagyon szorosan kapcsolódnak az önkormányzatiság helyzetéhez.

„Az öt konkrét kérdés mögött azért ott sejlik az az alapvető kérdés, hogy mit gondolunk arról, hogy valóban az a helyes, amiben mi hiszünk, hogy a dolgok helyben dőlnek el, hogy az a helyes, hogy a közszolgáltatásokat lehetőleg nagyobb mértékben a helyi önkormányzatok biztosítsák, vagy pedig hiszünk abban, ami az elmúlt években a fő tendencia volt a politikai döntések mögött, hogy mindent centralizálni kell, és mindent egy központból kell irányítani. Nyilván mi önkormányzati vezetőként az előző mellett szeretnénk érvelni, de hogy mit gondolnak a polgárok, ez kiderülhet ezen az online véleménynyilvánító szavazáson” – mondta.

A magyaronkormanyzatok.hu oldalon

a gépjárműadóról,

az általános és középiskolák fenntartásáról,

a háziorvosi ellátásról és

a rendelőintézetek fenntartásáról,

az építési engedélyek kiadásáról, valamint

a helyben befolyó adóbevételek elosztásáról

lehet szavazni.

Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, itt radikális változásokra van szükség annak érdekében, hogy

jól működjön a magyar önkormányzati rendszer,

az adott kormánynak igenis a sikeréhez hozzá tudjon járulni,

az emberek mindennapi életének biztonsága és azok a szolgáltatások, amiket az önkormányzatok biztosítanak a településeken, azok működjenek.

„Tehát ahhoz mindenféleképpen egy teljesen átfogó, radikális változtatásra van szükség. Az ezzel kapcsolatos munkát elvégeztük, és ennek az anyagnak a megtárgyalása és bemutatása lesz majd március 20-án Gödöllőn egy konferencia keretein belül, ahol várjuk az ország összes polgármesterét, bemutatjuk önök előtt azt a rövid, összefoglaló, lényegre törő anyagot, ami már támaszkodik erre az országos online véleménynyilvánító szavazásra is” – jelezte.

Az anonim véleménynyilvánító szavazás március 31-én zárul.