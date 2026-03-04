ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 4. szerda Kázmér
Karácsony Gergely fõpolgármester sajtótájékoztatót tart a Kormányinfón elhangzottakra reagálva a Városházán 2027. november 27-én. A fõpolgármester december 1-jére összehívta a Fõvárosi Közgyûlés rendkívüli ülését azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét, majd ezt követõen az errõl szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Ezzel kezd Budapest a következő kormánynál – Online szavazás indul az önkormányzatiságról

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Országos online véleménynyilvánító szavazást indít a Magyar Önkormányzatok Szövetsége arról, hogy visszakerüljenek-e bizonyos feladatok és források a helyhatóságokhoz. A szavazás végeredménye lesz a következő kormánnyal kezdődő tárgyalások alapja.

Online véleménynyilvánító szavazáson kérik ki az emberek véleményét az önkormányzatiság jövőjéről – hangzott el a Magyar Önkormányzatok Szövetségének szerdai tájékoztatóján.

Karácsony Gergely főpolgármester, a szervezet társelnöke elmondta: öt olyan kérdésben szeretnék kikérni a polgárok véleményét, amelyek nagyon szorosan kapcsolódnak az önkormányzatiság helyzetéhez.

„Az öt konkrét kérdés mögött azért ott sejlik az az alapvető kérdés, hogy mit gondolunk arról, hogy valóban az a helyes, amiben mi hiszünk, hogy a dolgok helyben dőlnek el, hogy az a helyes, hogy a közszolgáltatásokat lehetőleg nagyobb mértékben a helyi önkormányzatok biztosítsák, vagy pedig hiszünk abban, ami az elmúlt években a fő tendencia volt a politikai döntések mögött, hogy mindent centralizálni kell, és mindent egy központból kell irányítani. Nyilván mi önkormányzati vezetőként az előző mellett szeretnénk érvelni, de hogy mit gondolnak a polgárok, ez kiderülhet ezen az online véleménynyilvánító szavazáson” – mondta.

A magyaronkormanyzatok.hu oldalon

  • a gépjárműadóról,
  • az általános és középiskolák fenntartásáról,
  • a háziorvosi ellátásról és
  • a rendelőintézetek fenntartásáról,
  • az építési engedélyek kiadásáról, valamint
  • a helyben befolyó adóbevételek elosztásáról

lehet szavazni.

Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, itt radikális változásokra van szükség annak érdekében, hogy

  • jól működjön a magyar önkormányzati rendszer,
  • az adott kormánynak igenis a sikeréhez hozzá tudjon járulni,
  • az emberek mindennapi életének biztonsága és azok a szolgáltatások, amiket az önkormányzatok biztosítanak a településeken, azok működjenek.

„Tehát ahhoz mindenféleképpen egy teljesen átfogó, radikális változtatásra van szükség. Az ezzel kapcsolatos munkát elvégeztük, és ennek az anyagnak a megtárgyalása és bemutatása lesz majd március 20-án Gödöllőn egy konferencia keretein belül, ahol várjuk az ország összes polgármesterét, bemutatjuk önök előtt azt a rövid, összefoglaló, lényegre törő anyagot, ami már támaszkodik erre az országos online véleménynyilvánító szavazásra is” – jelezte.

Az anonim véleménynyilvánító szavazás március 31-én zárul.

Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
