ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.83
usd:
319.81
bux:
127820.56
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kurtág György kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző, zongoraművész a 90. születésnapján a budapesti Zeneakadémián a tiszteletére rendezett hangverseny után, 2016. február 19-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Kurtág György 100. születésnapján jön róla a film

Infostart / MTI

Csütörtöktől vetítik a hazai mozik a Kurtág-töredékek című dokumentumfilmet. A második világháború után indult nagy zeneszerző-nemzedék utolsó képviselőjéről készült portré Kurtág György 100. születésnapján kerül a filmszínházakba.

A Nagy Dénes rendezésében látható alkotás szokatlanul őszinte film egy végletekig maximalista művészről, aki a nemzetközi kortárs zenei élet legjelentősebb, a mai napig aktív alakjainak egyike.

„Nem akartam modern zeneszerző lenni, mindig az igazat akartam ábrázolni” – mondja a filmben Kurtág György.

A filmet forgalmazó Mozinet közleménye szerint az Ezüst Medve-díjas Nagy Dénes érzékeny és különleges módon közelíti meg a sokak által elismert alkotót. A kamerák nem csupán a zeneszerzőt mutatják meg alkotás közben, vagy családja körében: a több évnyi és országokon átívelő forgatás során a stáb eljutott többek között az izlandi zongorista, Víkingur Ólafsson reykjavíki otthonába és Steven Isserlis brit csellóművész cornwalli szemináriumára is. A film közelebb hozza a nézőhöz a kortárs művészet fontosságát, megmutatja a legnagyobb művészeket gyötrő folyamatos kételyt is.

„Az, hogy kicsoda Kurtág György és milyen a zenéje, nem két külön dolog. Részben erről szól a film, hogy az élete és a zenéje valamilyen módon azonos, és ha látod ezt az embert, ráismersz a zenéjére - vagy fordítva. Kurtágban egyszerre jelen van a perfekcionizmus és a kétely, és ez rengeteg szenvedéssel jár” – idézte Nagy Dénes rendezőt a közlemény.

Kurtág György 1926. február 19-én született az erdélyi Lugoson, 1945-től a budapesti Zeneakadémián tanult, 1967-től több mint két évtizeden át volt az intézmény oktatója,

máig tart mesterkurzusokat.

Zeneszerzőként az 1980-as évek elején, A boldogult R. V. Truszova üzenetei, op. 17 című darabjának párizsi bemutatója után került a globális érdeklődés középpontjába. A nyolcvanas évektől Nyugat-Európában élt, 2015-ben költözött vissza Magyarországra zongoraművész feleségével, Mártával, aki 2019-ben hunyt el.

A kerekesszékhez kötött, de szellemileg friss zeneszerző több mint tíz éve él a Budapest Music Center vendéglakásában, itt tanít és komponál. Mint a filmben is látható, itt látogatják őt a világ minden tájáról zenészek, hogy egy meglehetősen megterhelő munkafolyamatnak vessék alá magukat.

„Az az érdekessége a filmben a zenének, hogy mindig éppen készül. A legtöbbször folyamatban halljuk a zenét, nem egy elkészült darabot, hanem annak kialakulását, vagy a próba közbeni fejlődését. Kurtág folyamatosan javítgatja a darabjait, soha nincsenek készen” – fogalmazott Nagy Dénes.

A rendező sokat beszélgetett Kurtággal. Bár végül a filmbe kevés ilyen jelenet került be, a zeneszerző egyfajta vallomásként, üzenetként nyíltan mesélt gyengeségeiről, hibáiról.

A Kurtág-töredékek Nagy Dénes második egész estés filmje, első nagyjátékfilmje, a 2021-ben bemutatott Természetes fény a Berlinalén elnyerte a legjobb rendezőnek járó Ezüst Medve-díjat. A filmet Dobos Tamás fényképezte, a producer Ugrin Julianna volt, az executive producer Gőz László, a vágó a belga Nicolas Rumpl. Az Eclipse Film gyártásában látható alkotást teljes egészében a Nemzeti Filmintézet finanszírozta, a teljes költségvetés 428 millió forint volt.

Kurtág György századik születésnapja alkalmából a Budapest Music Center (BMC) nagyszabású, egész éven át tartó országos programsorozatot szervezett. A Kurtág100 ünnepi fesztiválon nemzetközi sztárok és a hazai kortárs zenei élet meghatározó előadói mutatják be Kurtág életművének keresztmetszetét. A fővárosban a Müpában, a Zeneakadémián és a BMC-ben, emellett Győrben, Szombathelyen, Pécsen és Szegeden is lesznek programok.

A Kurtág100 részeként a Müpa háromnapos fesztivállal tiszteleg előtte, amely február 18-án a Kurtág-töredékek vetítésével nyílik, másnap ünnepi hangversenyen lesznek hallhatóak az életmű meghatározó zenekari darabjai Víkingur Ólafsson izlandi zongoraművész, Várdai István csellóművész, és a Markus Stenz német karmester által vezényelt Danubia Zenekar előadásában. Február 20-án Keller András és együttese, a Concerto Budapest zárja a programsorozatot. Az est fénypontja egy világpremier: Kurtág György Die Stechardin című egyfelvonásos operája a Müpában hangzik el először, Maria Husmann német szoprán szólójával.

A Kurtág-töredékek február 19-től látható országosan a mozikban, forgalmazója a Mozinet.

Kezdőlap    Kultúra    Kurtág György 100. születésnapján jön róla a film

film

zene

kurtág györgy

nagy dénes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni

Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni
Szlovákia is leállítja Ukrajna felé a dízelszállításokat, Magyarországhoz hasonlóan. Robert Fico szerint Zelenszkij ukrán elnök megpróbál beavatkozni a magyar választási kampányba. Szlovákiában veszélyhelyzetet hirdetett a kormány a kőolajszállítások leállása miatt, és az állami tartalékok egy részét is felszabadította.
 

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése

„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése

A Béketanács az ENSZ-szel konkuráló intézmény lesz, de nem valószínű, hogy Donald Trump el akarná ijeszteni a nyugat-európai NATO-tagállamokat – fogalmazott Törcsi Péter az InfoRádió GeoTrendek című műsorában.
 

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárgott: titokban egyeztet Trump jobbkeze a rezsimváltásról – Igazi barátként trécsel a volt diktátor unokájával

Kiszivárgott: titokban egyeztet Trump jobbkeze a rezsimváltásról – Igazi barátként trécsel a volt diktátor unokájával

Miközben Washington példátlan nyomást gyakorol Havannára, Marco Rubio amerikai külügyminiszter titkos tárgyalásokat folytat Raúl Castro unokájával. Az Axios három forrásból értesült a megbeszélésekről, amelyek látszólag mellőzik a kubai kormány hivatalos csatornáit, és arról tanúskodnak, hogy a Trump-adminisztráció máig a 94 éves egykori diktátort tekinti a szigetország de facto vezetőjének.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kezdődik a pénzeső: ma több száz milliárd forint zúdul a háztartások kasszájába

Kezdődik a pénzeső: ma több száz milliárd forint zúdul a háztartások kasszájába

Ma lejáró diszkontkincstárjegyekből a lakossági befektetők körülbelül 250 milliárd forintot kapnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 07:10
Kezdődik a nagyböjt
2026. február 17. 20:22
Náci vérengzésről szóló képeket dobott fel az eBay-re egy belga gyűjtő, felzúdultak az érintettek
×
×