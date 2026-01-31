ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2026. január 31. Életének 79. évében elhunyt Fenyõ Miklós énekes, dalszerzõ - közölték 2026. január 31-én a zenész hivatalos Facebook-oldalán. A felvétel Fenyõ Miklósról a Hogy volt?! címû tv-mûsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában készült Budapesten 2019. január 16-án. MTVA Fotó: Zih Zsolt
Nyitókép: Zih Zsolt

Decemberben még lazán viccelődött Fenyő Miklós egy táblaavatáson

Infostart

Decemberben még a megszokott vitalitással és jókedvvel állt a nyilvánosság elé Fenyő Miklós. Utolsó szereplése alkalmával a Hungária együttes egykori próbatermének falán avattak emléktáblát, ahol a zenész teljesen lazán, anekdotázva idézte fel a múltat.

A felvételek tanúsága szerint a 78 éves művész decemberben még semmilyen jelét nem mutatta későbbi betegségének. Barátai és zenésztársai – Dolly, Szikora Róbert és Novai Gábor – körében láthatóan jól érezte magát, és a tőle megszokott könnyedséggel mesélt a pályafutásuk kezdeteiről – vette észre a femina.hu.

A megemlékezésen Fenyő Miklós egy különleges történetet osztott meg a jelen lévő helybéliekkel és a sajtóval. Felidézte azt a pillanatot, amikor az 1970-es évek végén gyerekkori ismerősét, Dollyt bevezette az öt fiúból álló zenekarba.

Mosolyogva emlékezett vissza, hogy az énekesnőnek egy székre kellett állnia, úgy énekelt a próbán.

A videón Fenyő Miklós fittnek és szellemileg teljesen frissnek tűnt, miközben a Hungária 1979-80-as „aranykorszakáról” beszélt. Az akkor már elhunyt társaikról beszélgettek, hogy mennyire hiányoznak nekik, nem sejtve, hogy alig másfél hónappal később már a zenekarvezetőtől is búcsúznia kell a rajongóknak.

Kezdőlap    Kultúra    Decemberben még lazán viccelődött Fenyő Miklós egy táblaavatáson

videó

gyász

fenyő miklós

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Most már egészségesebb eljönni, mint ott ragadni” – leköszön a Katona éléről Máté Gábor

„Most már egészségesebb eljönni, mint ott ragadni” – leköszön a Katona éléről Máté Gábor
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező nemcsak a Katona József Színház igazgatói posztjáról távozik, hanem a teátrumot is elhagyja, de két színdarabban még láthatják őt a nézők, amíg azokat játsszák. Máté Gábor az InfoRádióban elmondta: annak idején azért hozta létre a Művészeti Tanácsot, hogy sok más teendő mellett bevonhassák a fiatalabb rendezőket a színházigazgatás művészi munkájába. Úgy véli, Székely Krisztánál jó kezekben lesz a színház irányítása.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Akadoznak az orosz-ukrán béketárgyalások, az oroszok folyamatosan újabb és újabb feltételekkel állnak elő. Donald Trump amerikai elnök ettől függetlenül optimista: úgy látja, közel a megállapodás. Nagyon úgy fest, hogy közben az orosz hadsereg délen, Zaporizzsja megyében komolyabb offenzívába kezdett, több települést is elfoglaltak Huljajpolétől északra, most Zaliznyicsnye bekerítésén dolgoznak. A nap folyamán műszaki hiba miatt összeomlott Ukrajna (és Moldova) áramellátó-rendszere: Kijevben és több nagyvárosban megszűnt az áramellátás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok

10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok

Ezzel az álhírrel már több mint 40 éve tévesztik meg az olvasókat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

More than three million documents have been released, including thousands of videos and images related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 14:50
„Most már egészségesebb eljönni, mint ott ragadni” – leköszön a Katona éléről Máté Gábor
2026. január 31. 10:42
Az angyalok zenekarában énekelsz - Dolly érzelmes sorokkal búcsúzik Fenyő Miklóstól
×
×
×
×