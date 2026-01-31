Decemberben még lazán viccelődött Fenyő Miklós egy táblaavatáson

A felvételek tanúsága szerint a 78 éves művész decemberben még semmilyen jelét nem mutatta későbbi betegségének. Barátai és zenésztársai – Dolly, Szikora Róbert és Novai Gábor – körében láthatóan jól érezte magát, és a tőle megszokott könnyedséggel mesélt a pályafutásuk kezdeteiről – vette észre a femina.hu.

A megemlékezésen Fenyő Miklós egy különleges történetet osztott meg a jelen lévő helybéliekkel és a sajtóval. Felidézte azt a pillanatot, amikor az 1970-es évek végén gyerekkori ismerősét, Dollyt bevezette az öt fiúból álló zenekarba.

Mosolyogva emlékezett vissza, hogy az énekesnőnek egy székre kellett állnia, úgy énekelt a próbán.

A videón Fenyő Miklós fittnek és szellemileg teljesen frissnek tűnt, miközben a Hungária 1979-80-as „aranykorszakáról” beszélt. Az akkor már elhunyt társaikról beszélgettek, hogy mennyire hiányoznak nekik, nem sejtve, hogy alig másfél hónappal később már a zenekarvezetőtől is búcsúznia kell a rajongóknak.