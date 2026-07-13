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Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután aláírta a Keystone XL olajvezeték-projekt újraélesztését célzó rendeletet a washingtoni Fehér Házban 2026. április 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Felügyelete alá veszi a Hormuzi-szorost és pénzt fizettet a hajókkal Amerika

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi-szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

Az elnök a Fox News hírtelevízió reggeli műsorának telefonon nyilatkozva azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok lesz a vízi útvonal „őre”, amiért ellentételezést kér majd.

„Meg fogjuk tartani a szorost, és valószínűleg mi fogjuk működtetni” – fogalmazott, és azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok már eddig is nagy összeget áldozott a hajózási folyosó védelmére, és nem várható el, hogy ingyen tegye azt.

Donald Trump megismételte, hogy Iránnal az elmúlt hétvégén megállapodás született, de azt a térség államai elleni újabb támadással szinte azonnal felrúgott.

Előzőleg az Irán által a Hormuzi-szoros felügyeletétre és üzemeltetésére létrehozott hatóság (Persian Gulf Strait Authority) azt közölte, hogy „az Egyesült Államok legutóbbi ellenséges magatartása miatt a Hormuzi-szoros jelenleg nem megközelíthető”. Az iráni szervezet állítása szerint csak a jóváhagyásával kelhet át bármely hajó a szoroson. Amerikai közlés szerint ugyanakkor a hajózási útvonal továbbra is szabadon járható.

Az Egyesült Államok hadseregének Középső parancsnoksága vasárnap éjszaka bejelentette, hogy az este Irán ellen indított újabb válaszcsapás lezárult, amelynek során iráni légvédelmi rendszereket, part menti radarállomásokat, drón- és rakétaállásokat, valamint kisebb hajókat támadtak repülőgépekről, hadihajókról, első alkalommal tengeri drónokat is bevetve. Az amerikai erők a múlt héten összesen négy hullámban támadtak iráni katonai célpontokat, minden alkalommal válaszul Irán által indított drón- és rakétatámadásokra.

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