Horrorrepülés: felszállás után betört a Ryanair-gép ablaka – videó

Az incidens röviddel felszállás után történt, és a gép azonnal visszatért a görögországi repülőtérre.

Szemtanúk elmondása szerint a nagy robajjal betört ablak mellett ülő férfi testét a többi utas húzta vissza az ablaknyílásból. Sokan pánikba estek és sikítottak. A közösségi médiában megjelent videókon látható, hogy a repülőgépben az oxigénmaszkok leereszkedtek az ülések feletti panelekből.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

A sérültet, egy szerb állampolgárságú férfit mentővel kórházba szállították Szalonikiben – jelentette az ERT görög műsorszolgáltató.