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Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

13 orosz tankert lőttek ki ukrán drónok, Putyin új tervéről beszélt a Kreml

Infostart / MTI

Moszkva nagyobb ütközőövezetet hasít ki Ukrajnában – közölte a Kreml. Ukrajna szerint kilőttek 18 orosz hajót egy éjszaka alatt, köztük 13 olajtankert, és eltaláltak két olajfinomítót is.

A Kreml szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is nyitott arra, hogy Oroszország diplomáciával érje el a céljait, de Moszkva nagyobb ütközőövezetet hasít ki Ukrajnában „Kijevnek a háború kiszélesítését eredményező lépései” miatt. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a Reuters hírügynökség előző napi cikkével kapcsolatos kérdésre válaszolt, amely szerint három, a Kremlhez közel álló forrás azt mondta, hogy az oroszországi kőolajfinomítók és kikötők elleni ukrán támadások miatt Putyin most folytatni akarja a harcot. Peszkov kijelentette: Oroszország úgy véli, hogy Kijev jelenleg nem kíván tárgyalni, és Moszkva folytatja az ukrajnai hadjáratát.

Az ukrán erők eltaláltak az éjjel 18 orosz hajót, köztük 13 tankert, továbbá Oroszország Krasznodari területén egy olajfinomítót, a rosztovi régióban lévő Taganrogban pedig egy olajterminált

– közölte péntek délután az ukrán vezérkar.

Ismételten csapást mértünk az Oroszországi Föderáció Krasznodari területén található Iljszkij olajfinomítóra. Az üzem területén robbanásokat és azokat követő tüzet észleltek" - írta a Facebookon a vezérkar. Kiemelte, hogy az olajfinomító Oroszország déli részének egyik legnagyobb olajfeldolgozó vállalata.

Hozzátették, hogy mindezeken felül ismét csapást mértek az Oroszország Leningrádi területén található NOVATEK-Uszty-Luga olaj- és gázipari komplexumra.

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Kezdőlap    Külföld    13 orosz tankert lőttek ki ukrán drónok, Putyin új tervéről beszélt a Kreml

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