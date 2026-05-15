Horvátország aláírta az EU-val az 1,7 milliárd eurós védelmi hitelről szóló megállapodást

A zágrábi kormány épületében tartott aláíráson horvát részről Ivan Anusic védelmi miniszter és Tomislav Coric pénzügyminiszter, uniós részről Andrius Kubilius védelmi biztos látta el kézjegyével a dokumentumot.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök az aláírás előtt elmondta:

a 45 éves futamidejű, kedvezményes hitelt mindenekelőtt német Leopard fő harckocsik, francia Caesar önjáró tarackok, cseh nehéz tehergépjárművek, valamint különböző típusú lőszerek beszerzésére fordítják.

A megállapodással Horvátország közelebb kerül ahhoz, hogy teljesítse a NATO új célkitűzését, amely szerint 2035-ig a bruttó hazai termék öt százalékára kell növelni a védelmi kiadásokat - hangsúlyozta a kormányfő.

A NATO tavalyi, hágai csúcstalálkozóján arról állapodott meg, hogy a tagállamok a GDP 3,5 százalékát katonai kiadásokra, további 1,5 százalékát pedig katonai célokat is szolgáló beruházásokra fordítják.

Plenkovic közölte: kormánya tíz év alatt megháromszorozta a védelmi költségvetést, amely 2025-ben elérte a GDP 2,1 százalékát, és ennek mintegy harmadát a hadsereg korszerűsítésére fordítják.

Andrius Kubilius, az EU első védelmi biztosa úgy fogalmazott: Európa számára "nem könnyű idők" járnak, miközben több háborúval is szembe kell néznie. A SAFE eszközt példa nélkülinek nevezte, Horvátországot pedig méltatta, amiért "egyértelmű vezető szerepet" mutat saját védelméért vállalt felelősségében.

Kubilius szerint Horvátország példaként szolgálhat más, hasonló méretű országok számára is. Kiemelte a katonai szolgálat bevezetését, a légierő korszerűsítését, valamint Horvátország szerepét olyan európai kezdeményezésekben, mint a pilóta nélküli légi járművek fejlesztése.

Tomislav Coric pénzügyminiszter korábban közölte: a Horvátország rendelkezésére bocsátott 1,7 milliárd euróból 255 millió eurót előfinanszírozásként folyósítanak.

A hitelt az EU nemzetközi tőkepiacokon történő forrásbevonásból finanszírozza, és a tagállamok számára kedvező feltételek mellett, hosszú lejárattal és türelmi idővel teszi elérhetővé. Horvátország számára a források 2030. december 31-ig állnak rendelkezésre, a futamidő legfeljebb 45 év, a tőketörlesztésre pedig 10 éves türelmi idő vonatkozik.

A hitel tőketörlesztéséhez, kamatainak és egyéb költségeinek kifizetéséhez szükséges összegeket a horvát állami költségvetésben, a pénzügyminisztérium költségvetési fejezetében biztosítják.