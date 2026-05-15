2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök érkezik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2026. március 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Horvátország aláírta az EU-val az 1,7 milliárd eurós védelmi hitelről szóló megállapodást

Infostart / MTI

Aláírta Horvátország az Európai Unióval (EU) az 1,7 milliárd euró értékű hitelmegállapodást az ország védelmének megerősítésére az Európa biztonságát szolgáló cselekvési eszközön (SAFE) keresztül.

A zágrábi kormány épületében tartott aláíráson horvát részről Ivan Anusic védelmi miniszter és Tomislav Coric pénzügyminiszter, uniós részről Andrius Kubilius védelmi biztos látta el kézjegyével a dokumentumot.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök az aláírás előtt elmondta:

a 45 éves futamidejű, kedvezményes hitelt mindenekelőtt német Leopard fő harckocsik, francia Caesar önjáró tarackok, cseh nehéz tehergépjárművek, valamint különböző típusú lőszerek beszerzésére fordítják.

A megállapodással Horvátország közelebb kerül ahhoz, hogy teljesítse a NATO új célkitűzését, amely szerint 2035-ig a bruttó hazai termék öt százalékára kell növelni a védelmi kiadásokat - hangsúlyozta a kormányfő.

A NATO tavalyi, hágai csúcstalálkozóján arról állapodott meg, hogy a tagállamok a GDP 3,5 százalékát katonai kiadásokra, további 1,5 százalékát pedig katonai célokat is szolgáló beruházásokra fordítják.

Plenkovic közölte: kormánya tíz év alatt megháromszorozta a védelmi költségvetést, amely 2025-ben elérte a GDP 2,1 százalékát, és ennek mintegy harmadát a hadsereg korszerűsítésére fordítják.

Andrius Kubilius, az EU első védelmi biztosa úgy fogalmazott: Európa számára "nem könnyű idők" járnak, miközben több háborúval is szembe kell néznie. A SAFE eszközt példa nélkülinek nevezte, Horvátországot pedig méltatta, amiért "egyértelmű vezető szerepet" mutat saját védelméért vállalt felelősségében.

Kubilius szerint Horvátország példaként szolgálhat más, hasonló méretű országok számára is. Kiemelte a katonai szolgálat bevezetését, a légierő korszerűsítését, valamint Horvátország szerepét olyan európai kezdeményezésekben, mint a pilóta nélküli légi járművek fejlesztése.

Tomislav Coric pénzügyminiszter korábban közölte: a Horvátország rendelkezésére bocsátott 1,7 milliárd euróból 255 millió eurót előfinanszírozásként folyósítanak.

A hitelt az EU nemzetközi tőkepiacokon történő forrásbevonásból finanszírozza, és a tagállamok számára kedvező feltételek mellett, hosszú lejárattal és türelmi idővel teszi elérhetővé. Horvátország számára a források 2030. december 31-ig állnak rendelkezésre, a futamidő legfeljebb 45 év, a tőketörlesztésre pedig 10 éves türelmi idő vonatkozik.

A hitel tőketörlesztéséhez, kamatainak és egyéb költségeinek kifizetéséhez szükséges összegeket a horvát állami költségvetésben, a pénzügyminisztérium költségvetési fejezetében biztosítják.

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
A Tisza Párt úgy döntött, hogy lebontatja a 2021 óta álló kordont, amely elszeparálja a Karmelita kolostort a közterülettől. A munkálatokat Vitézy Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszter közösen kezdte meg.

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a május 3-i Újpest-Ferencváros bajnoki mérkőzés eseményei nyomán mindkét klubot megbüntette, de más csapatok sem úszták meg szankciók nélkül.

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

2026. május 15. 08:28
Drónriadó Helsinkiben, leállították a repteret
2026. május 15. 08:17
Tömeges ukrán légicsapás érte Oroszországot
