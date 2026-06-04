Újabb európai helyszínekre telepíthet atomfegyvereket az USA

Az amerikai kormányzat és a NATO keretein belül tárgyalások folynak arról, hogy a nukleáris megosztási programot további európai tagállamokra is kiterjesszék – írja a Financial Times híradása nyomán az Index.

A tervek szerint újabb újabb országok fogadhatnák az úgynevezett kettős képességű repülőgépeket (Dual Capable Aircraft – DCA), amelyek hagyományos és nukleáris fegyverek bevetésére egyaránt alkalmasak.

Egyes források azt állították a brit gazdasági lapnak, hogy a kezdeményezés célja annak demonstrálása, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Európa biztonsága mellett, még akkor is, ha a jövőben csökkentheti hagyományos katonai jelenlétét a kontinensen.

A tárgyalások iránt elsősorban az Oroszországhoz közel fekvő NATO-tagállamok mutatnak érdeklődést.

A lap szerint különösen Lengyelország és a balti államok támogatják a nukleáris jelenlét kiterjesztését. Lengyel vezetők az elmúlt időszakban többször is nyilvánosan jelezték, hogy készek lennének amerikai nukleáris fegyvereket befogadni.

A lap ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egyelőre nincs megállapodás a program kibővítéséről, az üggyel kapcsolatos konzultációk még a kezdeti szakaszban vannak.

Jelenleg 6 ország vesz részt a NATO nukleáris-megosztási rendszerében:

Németország, Olaszország, Hollandia, Belgium, Törökország és az Egyesült Királyság. Ezekben az országokban tárolnak amerikai nukleáris fegyvereket, amiket az amerikai hadsereg őriz, és amiknek a bevetéséről csak Washington dönthet.

A Trump-kormányzat az elmúlt időszakban több, Európába tervezett fegyverrendszer telepítését is visszavonta, valamint csökkentette az európai kontinensen állomásozó amerikai csapatok létszámát. Ez több NATO-szövetségesben aggodalmat váltott ki amiatt, hogy gyengülhet a kontinens védelmi képessége.

Bár az európai országok jelentős védelmi kiadásnöveléseket vállaltak az elmúlt években, a Financial Times szerint a legtöbb szövetséges továbbra is az amerikai nukleáris elrettentő erőt tekinti Európa biztonságának egyik legfontosabb pillérének. A most vizsgált lehetőség ennek a biztonsági garanciának a megerősítését szolgálhatná a NATO keleti szárnyán.