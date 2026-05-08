Brüsszeli bejelentés az állítólagos magyar szivárogtatásról

A brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján az uniós szóvivő kérdésre válaszolva közölte: az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés.

„A vizsgálat során gyűjtött információk és az Európai Bizottságon belül rendelkezésünkre álló eszközök alapján nem azonosítható súlyos biztonsági rés, másrészt nem lehet semmilyen egyéni felelősséget vagy érintettséget megállapítani” – tette hozzá az uniós szóvivő.