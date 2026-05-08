ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.83
usd:
302.44
bux:
133822.11
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
European Union flags in front of the blurred European Parliament in Brussels, Belgium
Nyitókép: artJazz/Getty Images

Brüsszeli bejelentés az állítólagos magyar szivárogtatásról

Infostart / MTI

A Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk európai bizottsági vizsgálata mindeddig nem azonosított súlyos biztonsági réseket - jelentette ki Ujvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben pénteken.

A brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján az uniós szóvivő kérdésre válaszolva közölte: az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés.

„A vizsgálat során gyűjtött információk és az Európai Bizottságon belül rendelkezésünkre álló eszközök alapján nem azonosítható súlyos biztonsági rés, másrészt nem lehet semmilyen egyéni felelősséget vagy érintettséget megállapítani” – tette hozzá az uniós szóvivő.

Kezdőlap    Külföld    Brüsszeli bejelentés az állítólagos magyar szivárogtatásról

oroszország

magyarország

európai bizottság

szivárogtatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Újabb képviselők kapták meg mandátumukat

„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között

Legfőbb ügyész: ha büntetőeljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerezzük

VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erősnek tűnik az amerikai munkaerőpiac, de belül már repedezik

Erősnek tűnik az amerikai munkaerőpiac, de belül már repedezik

A vártnál lényegesen több, 115 ezer új álláshely jött létre áprilisban az amerikai nem mezőgazdasági szektorban, miközben az elemzők mindössze 62 ezres bővülésre számítottak, a márciusi 185 ezres adathoz képest azonban érezhető lassulást mutat a friss jelentés. A munkanélküliségi ráta változatlanul 4,3 százalékon maradt, az átlagos órabérek éves növekedési üteme pedig 3,4-ről 3,6 százalékra gyorsult, ami enyhén elmarad a 3,8 százalékos piaci várakozástól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatért a toleranciasávba az infláció, de a szakértők máris figyelmeztetnek: ez még nem a vége

Visszatért a toleranciasávba az infláció, de a szakértők máris figyelmeztetnek: ez még nem a vége

A fogyasztói árak áprilisban 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet idehaza, ami 0,1 százalékponttal alacsonyabb várakozásunknál és a piaci konszenzusnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 14:40
Meglepő helyről szereznének az olaszok több földgázt
2026. május 8. 13:56
Mintegy ezerötszáz hajó rostokolhat a Perzsa-öbölben, várva a blokád végét
×
×