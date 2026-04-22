2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
a dél-koreai légierő KF-16 vadász bombázója
Nyitókép: donga.com

Mobilozgattak vezetés közben a vadászrepülőgépen, össze is törték

Két dél-koreai harci gép azért akadt össze, mert a pilóták mobilon filmeztek és „bravúroskodtak”.

A dél-koreai hatóságok megállapították, hogy 2021-ben azért ütközött össze az ország két vadászrepülője a levegőben, mert a pilóták fényképeket és videókat készítettek – írja a hvg.hu a BBC híre alapján.

A pilóták sérülés nélkül túlélték az ütközést, de a gépek megrongálódtak, 880 millió won (nagyjából 180 millió forint) kárt okozva a koreai hadseregek.

Az egyik, azóta már leszerelt pilótát 88 millió won (18 millió forint) bírság megfizetésére kötelezték.

A balesetről szóló jelentés szerint a fontosabb repülések fényképezése „széles körben elterjedt gyakorlat volt a pilóták körében akkoriban”. Az incidensben érintett egyik pilóta előre jelezte, hogy felvételeket készítene az utolsó repülése alkalmával.

A kötelék a küldetése végeztével már visszafelé tartott a bázisra, amikor a leszerelőben lévő pilóta úgy döntött, itt az ideje megörökíteni az eseményeket. Ennek láttán a formációt vezető gép pilótája megkérte a másodpilótát, hogy filmezze le a történéseket, aminek hatására az elsőre fényképezni kezdő pilóta hirtelen magasabbra emelkedett, és fejjel lefelé fordította a gépét, hogy az jobban látszódjon a képeken.

A manőverrel veszélyes közelségbe került egymáshoz a két gép, és hiába próbálta meg a vezérrepülő pilótája elkerülni az ütközést, összeértek. Az egyik repülőnek a bal szárnya, a másiknak a farokstabilizátora sérült meg.

A veszélyes manővert végrehajtó pilótát a hadsereg az eset után felfüggesztette, ő azóta már leszerelt, és egy kereskedelmi légitársaságnál dolgozik.

A hadsereg megpróbálta peres úton behajtani a 880 millió wonos kárt, a bírság ellen azonban a pilóta fellebbezett, így végül csak az összeg tizedét kell megfizetnie.

A vizsgálóbizottság kiemelte azt is, hogy a légierőnek nagyobb felelősséget kell vállalnia a pilóták mobilhasználata miatt, azt azonban nem részletezték, hogy a többi érintett ellen történt-e bármilyen intézkedés.

(Nyitóképünk illusztráció, melyen egy dél-koreai vadászbombázó látható)

Egy súly mindenkinek – bírná-e Magyarország az euró terhét?

Az euró bevezetése átlagosan 2-6 százalékkal növeli a kereskedelmet. Ugyanakkor a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása enyhén negatív. Ez az ellentmondás nem statisztikai hiba, hanem a rendszer lényege. Az euró egyszerre gyorsít és korlátoz, attól függően, ki használja.
 

Szijjártó Péter megszólalt a választásokról és az orosz kapcsolatokról

Évek óta terjed ez a tévhit az orosz-ukrán háborúról: szinte mindenkit átvert vele a Kreml

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

