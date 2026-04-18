2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
A szlovéniai Vintgar-szurdok egyik helyszíne.
Nyitókép: Pixabay

Félmillió eurót követel a magyar nő egy baleset miatt Szlovéniától

Infostart / MTI

Egy magyar állampolgár 480 ezer euró kártérítést követel Szlovéniától, a Triglav Nemzeti Parktól és a gorjei turisztikai egyesülettől egy 2021 júliusában a Vintgar-szurdokban történt baleset miatt – hangzott el csütörtökön a ljubljanai kerületi bíróságon.

A szlovén sajtó beszámolói szerint a felperes a ljubljanai kerületi bíróságon azt mondta: a baleset 2021 júliusában történt, amikor családjával a Bledi-tó közelében található Vintgar-szurdokba látogatott. Egy kő a fejére esett, súlyos fejsérülést okozva. A nő hetekig kómában volt, és azóta nem tud dolgozni, ezért 56 évesen nyugdíjba kényszerült.

A nő Szlovéniát mint a terület tulajdonosát, a Triglav Nemzeti Parkot, valamint a gorjei turisztikai egyesületet perli, amely a szurdok látogatását szervezte és a belépőjegyeket értékesítette. A felperes szerint mindhárom fél felelős a történtekért, ezért 480 ezer euró kártérítést és kamatokat követel.

A Dnevnik című napilap tudósítása szerint

a nő férje korábban levélben fordult a médiához, amelyben azt írta: a család biztonságosnak hitt turistalátványosságként kereste fel a szurdokot.

A Vintgar-szurdok működtetése évekig jogi bizonytalanságban zajlott: a gorjei turisztikai egyesület állami koncesszió nélkül szedett belépődíjat. A helyzetet idén rendezték: megállapodás született arról, hogy a Triglav Nemzeti Park közintézménye hivatalosan átveszi a szurdok kezelését, a belépődíjak pedig közvetlenül a parkhoz kerülnek. A park később pályázaton választja ki a terület hosszú távú üzemeltetőjét.

Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

A Pest megyei 3-as számú egyéni választókerületben Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével és másokkal szemben nagy fölénnyel győztes politikus kerül a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező képviselőcsoport élére. Eddig a fővárosi frakció vezetőjeként tevékenykedett Bujdosó Andrea.
 

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, hamarosan megvan a végeredmény

Pénteken megkezdődött a külképviseleten, vagy a lakóhelyüktől eltérő belföldi szavazókörben választók szavazatainak feldolgozása, a Tisza Pártnak pedig három egyéni körzetet is sikerült megfordítania, a kompenzációkkal együtt pedig 141 mandátumnál jár, tovább erősítve kétharmados többségét. A Fidesz-KDNP képviselőinek száma ezzel 52-re csökkent, a Mi Hazánk pedig változatlanul 6 képviselőt küldhet majd a Parlamentbe. A végeredmény szombaton estig várható. Pénteken megérkezett Magyarországra az Európai Bizottság delegációja is, hogy a Tisza-kormány vezetőivel egyeztessenek. A maratoni, két naposra tervezett tanácskozások fejleményeiről pedig várhatóan a mai nap folyamán érkeznek majd hírek. Cikkünk percről percre frissül a választással és a Tisza-kormányzat előkészületeivel kapcsolatos hírekkel.

Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot

Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta huszonegy olyan európai üzem pontos koordinátáit, amelyek drónokat gyártanak Ukrajnának.

Iran closes Strait of Hormuz again over continued US blockade of its ports, state media says

A tanker says it was fired at by Iranian gunboats, a UK maritime authority says, as the situation in the critical waterway remains volatile.

2026. április 18. 12:51
Rejtélyes, halálos robbanás egy völklingeni aluljáróban
2026. április 18. 12:35
Irán újra lezárta a Hormuzi-szorost
