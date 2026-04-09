2022. november 17-én New Yorkban készített kép Matthew Perry kanadai-amerikai színészről. Perry az 1990-es években a Jóbarátok című tévésorozattal, Chandler Bing szerepében vált híressé. A Los Angeles Times és a TMZ.com jelentése szerint az 54 éves színészre Los Angeles-i otthonában, egy jakuzziban találták rá 2023. október 28-án.
Matthew Perry halála: sok évre rács mögé küldték a „ketaminkirálynőt”

Tizenöt év börtönre ítélték szerdán a „ketaminkirálynőként” elhíresült Jayvee Sangha dílert Matthew Perry amerikai-kanadai színész, a Jóbarátok című sorozat sztárja halálának ügyében.

Az 54 éves színész holttestét 2023. október 28-án otthonának fürdőszobájában találták meg. Az orvosi vizsgálat ketamin-túladagolást állapított meg a halál okaként.

A 42 éves Jasveen Sangha, aki beismerte, hogy Los Angeles Észak-Hollywood kerületében található otthonából illegális kábítószereket árusított, tavaly szeptemberben bűnösnek vallotta magát öt kábítószerbűncselekményekkel kapcsolatos vádpontban Matthew Parry halálával összefüggésben.

Összesen 51 fiolányi ketamint adott el egy közvetítőn keresztül a színész személyi asszisztensének közvetítésével Matthew Perrynek.

A brit-amerikai állampolgár Sanghát összesen 65 év börtönbüntetés fenyegette, de az illetékes bíró, Sherilyn Garnett 15 év szabadságvesztést állapított meg, ami így is messze meghaladja az ügy másik négy vádlottjának büntetését, köztük két orvosét is.

Az amerikai szövetségi ügyészség 15 év börtönbüntetést javasolt, míg a védelem arra kérte a bírót, hogy korlátozza Sangha büntetését az általa már rácsok mögött töltött időre. Sanghát 2024 augusztusában vették őrizetbe.

Az orvosszakértői vizsgálat megállapítása szerint

halála pillanatában Matthew Perry vérében akkora mennyiségű ketamint találtak, amit egy általános sebészeti beavatkozás során használnak pácienseken.

A nyomozás során felvett tanúvallomásokból kiderült, hogy halála előtti másfél hétben a színész ketamin infúziós kezelést kapott, az orvosszakértő szerint ugyanakkor ez sem magyarázza meg a halál pillanatában vérben talált mennyiséget.

A boncolási jegyzőkönyv Matthew Perry halálát balesetnek minősítette, és annak elsődleges okozójaként a ketamint nevezte meg, amihez egyéb tényezők is hozzájárultak, és szerepet játszott benne a fulladás is.

A ketamin az elmúlt években egyre elterjedtebb orvosi eszköze a depresszió, és szorongás kezelésének, valamint fájdalomcsillapítóként is használják.

