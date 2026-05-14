ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.28
usd:
305.91
bux:
0
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2015. február 17-én New Yorkban készített kép Matthew Perry kanadai-amerikai színészről. Perry az 1990-es években a Jóbarátok című tévésorozattal, Chandler Bing szerepében vált híressé. A Los Angeles Times és a TMZ.com jelentése szerint az 54 éves színészre Los Angeles-i otthonában, egy jakuzziban találták rá 2023. október 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Invision/Brian Ach

Két év börtönre ítélték a Matthew Perryt ketaminnal ellátó közvetítőt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az egykor drogfüggőségi tanácsadóként dolgozó férfi bűnösnek vallotta magát abban, hogy a Matthew Perry halálát megelőző hetekben több mint 50 dózis ketamint szállított a színésznek.

Két év börtönre ítéltek egy 56 éves drogfutárt Matthew Perry amerikai–kanadai színész, a Jóbarátok című sorozat sztárja halálának ügyében. Az ügyészség két és fél év börtönt akart elérni, Erik Fleming ügyvédei azonban enyhébb, három hónapos szabadságvesztésben, illetve kilenc hónap elvonóklinikán töltendő időben reménykedtek.

Az egykor drogfüggőségi tanácsadóként dolgozó férfi bűnösnek vallotta magát abban, hogy a Matthew Perry halálát megelőző hetekben több mint 50 dózis ketamint szállított a színésznek.

A vádlott az áprilisban 15 év börtönre ítélt, „ketaminkirálynőként” elhíresült Jasveen Sangha díler közvetítőjeként ügyködött. Erik Fleminget börtönbüntetése letöltését követően három év bűnügyi felügyelet alatt töltendő próbaidőre ítélték.

Az 54 éves színész holttestét 2023. október 28-án otthonának fürdőszobájában találták meg. Az orvosi vizsgálat ketamin-túladagolást állapított meg a halál okaként. A 42 éves Jasveen Sangha korábban beismerte, hogy Los Angeles Észak-Hollywood kerületében található otthonából illegális kábítószereket árusított, és tavaly szeptemberben bűnösnek vallotta magát öt – kábítószer-bűncselekményekkel kapcsolatos – vádpontban Matthew Parry halálával összefüggésben.

Összesen 51 fiolányi ketamint adott el egy közvetítőn keresztül a színész személyi asszisztensének közvetítésével Matthew Perrynek.

Matthew Perry halálának ügyében összesen öt ember ellen indult eljárás, két orvos, két díler és az asszisztens került vádlottak padjára. Az orvosszakértői vizsgálat megállapítása szerint halála pillanatában Matthew Perry vérében akkora mennyiségű ketamint találtak, amit egy általános sebészeti beavatkozás során használnak pácienseken.

A nyomozás során felvett tanúvallomásokból kiderült, hogy halála előtti másfél hétben a színész ketamin infúziós kezelést kapott, az orvosszakértő szerint ugyanakkor ez sem magyarázza meg a halál pillanatában vérben talált mennyiséget.

A boncolási jegyzőkönyv Matthew Perry halálát balesetnek minősítette, és annak elsődleges okozójaként a ketamint nevezte meg, amihez egyéb tényezők is hozzájárultak, és szerepet játszott benne a fulladás is.

Kezdőlap    Külföld    Két év börtönre ítélték a Matthew Perryt ketaminnal ellátó közvetítőt

ítélet

börtönbüntetés

drogfutár

matthew perry

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Megszűnt a veszélyhelyzet törvényi állapota Magyarországon

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

Orbán Viktor megszólalt: Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti

Gulyás Gergely nyilatkozott Sulyok Tamás ügyében

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

A forint továbbra is erős szinteken mozog a vezető devizákkal szemben, miközben a nemzetközi piacokon elsősorban az amerikai kamatvárakozások, a dollár globális mozgása és a geopolitikai kockázatok határozzák meg a hangulatot. A magyar fizetőeszköz az elmúlt hetekben jelentős erősödést mutatott, különösen azután, hogy a piacok egyre nagyobb eséllyel kezdték árazni az EU-források gyors ütemű felszabadítására és a politikai átmenet stabilizálódására Magyarországon

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem, rákkeltő aszbesztet mutattak ki a kedvelt horgásztónál is: azonnal léptek a hatóságok

Figyelem, rákkeltő aszbesztet mutattak ki a kedvelt horgásztónál is: azonnal léptek a hatóságok

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint akkreditált mintavételek igazolták a szennyezést, ezért az érintett területeken azonnali korlátozásokat vezettek be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

The US president was greeted by cheering children and a troop inspection ahead of high-stakes talks and a tour of the Temple of Heaven.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 07:53
Hszi Csin-ping: történelmi év lehet 2026 a kínai–amerikai kapcsolatokban
2026. május 14. 07:17
Döntött a német kormány az energiaügyi fordulatról
×
×