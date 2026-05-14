Két év börtönre ítélték a Matthew Perryt ketaminnal ellátó közvetítőt

Két év börtönre ítéltek egy 56 éves drogfutárt Matthew Perry amerikai–kanadai színész, a Jóbarátok című sorozat sztárja halálának ügyében. Az ügyészség két és fél év börtönt akart elérni, Erik Fleming ügyvédei azonban enyhébb, három hónapos szabadságvesztésben, illetve kilenc hónap elvonóklinikán töltendő időben reménykedtek.

Az egykor drogfüggőségi tanácsadóként dolgozó férfi bűnösnek vallotta magát abban, hogy a Matthew Perry halálát megelőző hetekben több mint 50 dózis ketamint szállított a színésznek.

A vádlott az áprilisban 15 év börtönre ítélt, „ketaminkirálynőként” elhíresült Jasveen Sangha díler közvetítőjeként ügyködött. Erik Fleminget börtönbüntetése letöltését követően három év bűnügyi felügyelet alatt töltendő próbaidőre ítélték.

Az 54 éves színész holttestét 2023. október 28-án otthonának fürdőszobájában találták meg. Az orvosi vizsgálat ketamin-túladagolást állapított meg a halál okaként. A 42 éves Jasveen Sangha korábban beismerte, hogy Los Angeles Észak-Hollywood kerületében található otthonából illegális kábítószereket árusított, és tavaly szeptemberben bűnösnek vallotta magát öt – kábítószer-bűncselekményekkel kapcsolatos – vádpontban Matthew Parry halálával összefüggésben.

Összesen 51 fiolányi ketamint adott el egy közvetítőn keresztül a színész személyi asszisztensének közvetítésével Matthew Perrynek.

Matthew Perry halálának ügyében összesen öt ember ellen indult eljárás, két orvos, két díler és az asszisztens került vádlottak padjára. Az orvosszakértői vizsgálat megállapítása szerint halála pillanatában Matthew Perry vérében akkora mennyiségű ketamint találtak, amit egy általános sebészeti beavatkozás során használnak pácienseken.

A nyomozás során felvett tanúvallomásokból kiderült, hogy halála előtti másfél hétben a színész ketamin infúziós kezelést kapott, az orvosszakértő szerint ugyanakkor ez sem magyarázza meg a halál pillanatában vérben talált mennyiséget.

A boncolási jegyzőkönyv Matthew Perry halálát balesetnek minősítette, és annak elsődleges okozójaként a ketamint nevezte meg, amihez egyéb tényezők is hozzájárultak, és szerepet játszott benne a fulladás is.