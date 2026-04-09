ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.76
usd:
323.81
bux:
127834.05
2026. április 9. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Az ukránok már célba vehetik Moszkvát: új rakétát építenek

Infostart

A legnagyobb ukrán drón és rakétagyártó vállalat, a Fire Point bejelentette, hogy legújabb ballisztikus rakétája már el fogja érni az orosz fővárost is.

A cég főkonstruktőre azt állította, hogy a most fejlesztés alatt álló, FP-9 jelzésű ballisztikus rakétájuk mintegy 800 kilogrammnyi robbanóanyaggal, akár 850 kilométerre lévő célpontokat is támadhat. Márpedig ez azt jelenti, hogy Moszkva is a fegyver hatótávolságán belülre került.Gyenyisz Stiljerman a Reuters-nek nyilatkozva azt hangoztatta, hogy ha ilyen fegyverek tucatjai csapnának le Moszkvára, akkor az biztosan „tömeges személetváltozást okozna" a Kreml uraiban.

A Norvég Védelmi Egyetem vezető kutatója, Fabian Hoffmann ezt azzal toldotta meg, hogy ugyan az oroszoknak vannak már tapasztalataik a rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták elfogásában,

„de ha ezekből egyszerre sok támadna, talán még a rendkívül hatékonynak reklámozott Moszkva körüli légvédelem is kudarcot vallana.”

Egyébként a Fire Point már most is gyárt olyan fegyvert, amellyel az ukrán hadsereg csapást mérhetne az orosz fővárosra. Az FP-5 Flamingo drónrakéta 1400 kilométerre is elrepülhet. Állítólag a balti-tengeri orosz olajterminálok, illetve a közelükben lévő hatalmas kőolaj-finomító ellen támadásokat is főleg ezekkel hajtják végre az ukránok.

A Flamingo tömeggyártását azonban a hajtóművel kapcsolatos gondok hátráltatják. A főtervező szerint eddig csak legfeljebb havonta három ilyen drón-rakétát tudtak előállítani, de őszre alaposan fel fogják pörgetni a termelést. Akkorra lesz ugyanis gyártásra érett az új, saját fejlesztésű erőforrásuk. Az is sokat segít majd nekik, hogy a tervek szerint októberben kezdi meg működését egy új hajtóanyaggyártó üzem Dániában. Ez egyelőre még a koppenhágai hatóságok két fontos engedélyére vár – tette hozzá Gyenyisz Stiljerman.

A Fire Point vállalat társalapítója arról is beszámolt, hogy egy újfajta rakétaelhárító rendszer fejlesztésén dolgoznak. Erről csak annyit közölt, hogy az amerikai MIM–104 Patriot-nál sokkal olcsóbb fegyvert akarnak létrehozni. A Reuters emlékeztet rá, hogy az amerikai komplexum elfogó rakétái darabonként több mint egymillió dollárba kerülnek, és a biztos találathoz legalább kettőt-hármat kell egy célpont ellen indítani. Az ukránok viszont azt ígérik, hogy ők ezt egymillió dollárnál olcsóbban tudják majd elérni.

Gyenyisz Stiljerman megerősítette, hogy a fejlesztésben európai cégek is részt vesznek. Mint mondta a Fire Point elsősorban olyan vállalatokkal keresi az együttműködést, amelyek élen járnak a radartechnológiában, valamint a célkövető rendszerek illetve a kommunikációs eszközök tervezésében. Példaként a svéd SAAB, a francia Thales, továbbá a német Hensoldt és a dán Weibel vállalatokat említette, de arról nem beszélt, hogy ezekkel van-e már bármilyen konkrét kapcsolatuk.

Azt viszont elmondta, hogy

egy közel-keleti beruházó 750 millió dollárért szeretne 30 százalékos részesedést vásárolni az ukrán Fire Point-ban.

Nevet ugyan nem említett, de az ukrán sajtó úgy értesült, hogy minden valószínűleg az Egyesült Arab Emirátusokban működő Edge Groupról lehet szó. Az ügyletet azonban az ukrán versenyhivatalnak kell még jóváhagynia. Gyenyisz Stiljerman a Reutersnek arról is beszélt, hogy az Emirátusokban egy űrkutatási központ épülhet, ahonnan egy alacsony pályán keringő, európai műholdhálózat elemeit indíthatnák. A helyszín ideális, mert közel-fekszik az Indiai-óceánhoz és az Egyenlítőhöz is. Az, hogy mindez már a megvalósítás szakaszába lépett, a főtervező szerint abból is látszik, hogy létrehoztak egy üzemet, ahol szilárd hajóanyagú gyorsítórakétákat fognak gyártani.

Ezzel kapcsolatban arról is beszámolt, hogy

az ukrán Fire Point hamarosan drónokat exportálhat néhány Öböl-menti államba.

Azt állította, hogy az ukrán vállalat naponta több száz, nagy hatótávolságú támadó robotot gyárt, amelyek előállítási költsége darabonként nagyjából 50 ezer euró. Az eddigi legfélelmetesebb fegyverükből, az FP-5 Flamingóból viszont – a már említett hajtómű gondok miatt – egyelőre csak kevés készül. A Reuters arra hívja fel a figyelmet, hogy a háború dacára Ukrajnának sikerült annyira felfuttatnia a hadiiparát, hogy a vállalatok már a külpiacokra is tudnak szállítani. Viszont a kivitel nem mehet a saját haderő igényeinek rovására, ezért minden szerződést a kijevi hatóságoknak kell jóváhagyniuk.

Kezdőlap    Külföld    Az ukránok már célba vehetik Moszkvát: új rakétát építenek

ukrajna

rakétacsapás

ukajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt 3 nappal
percről percre

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt 3 nappal
„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a vasárnapi országgyűlési választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába, hogy beszámoljon a hétközi kormányülés friss döntéseiről. Cikkünk percről percre frissül, tartson velünk!
 

Választás 2026: már 192 ezer levélszavazat érkezett

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt mondta az InfoRádióban Csizmazia Gábor Amerika-szakértő.
 

Az amerikai elnök csalódott a NATO-ban

Donald Trump nem bízik Iránban

VIDEÓ
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.09. csütörtök, 18:00
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései, utoljára a választások előtt

Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései, utoljára a választások előtt

A választások előtti utolsó alkalommal tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az esemény 10 óra magasságában kezdődik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos villanyszámla érkezik még áprilisban: ezt hónap végéig intézd el, ha nem akarsz lemaradni a kedvezményről

Fontos villanyszámla érkezik még áprilisban: ezt hónap végéig intézd el, ha nem akarsz lemaradni a kedvezményről

Mostanáig 475 ezer kedvezményigénylő nyilatkozat érkezett be, feldolgozásuk folyamatosan zajlik az MVM közlése szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 182 people on Wednesday according to local officials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 9. 10:12
Donald Trump nem bízik Iránban
2026. április 9. 07:24
Görögország is beállt a sorba, szigorú tiltás vár a fiatalokra
×
×