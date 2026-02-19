Az MCC Brüsszel bejelentette a Democracy Interference Observatory (DIO) elindítását

Az MCC Brüsszel közleménye szerint a DIO első esettanulmánya a 2026-os magyarországi parlamenti választásokra fókuszál, amely egy szélesebb körű, több tagállamra kiterjedő vizsgálatsorozat nyitánya. A megfigyelőközpont a bizonyítékok szisztematikus gyűjtésére és elemzésére összpontosít, feltárva az uniós intézmények, a nemzeti hatóságok, a digitális platformok és a politikailag aktív NGO-k közötti koordinációt, amely a demokratikus vitát és a választási információs környezetet formálja.

Frank Füredi, az MCC Brüsszel főigazgatója úgy fogalmazott: „A Democracy Interference Observatory célja, hogy láthatóvá tegye ezeket a mechanizmusokat. A választásokat a választóknak kell eldönteniük – ahelyett, hogy a háttérben megbújó szabályozási nyomással, pénzügyi befolyással és információellenőrzéssel irányítanák azokat. Az átláthatóság és a szólásszabadság a demokratikus önkormányzás legerősebb biztosítékai.”

A DIO négy kulcsfontosságú területet vizsgál:

az információs környezetet és az EU digitális kormányzási eszközeit;

az EU-hoz kapcsolódó finanszírozási ökoszisztémákat;

az intézményi nyomásgyakorlást és a feltételességi mechanizmusokat;

valamint a rendkívüli ellenintézkedések igazolására használt narratívákat.

A megfigyelőközpont nyilvános jelentések, elemzések és oknyomozó anyagok formájában közli kutatási eredményeit, hozzáférhetővé téve azokat a kutatók, politikai döntéshozók és a szélesebb nyilvánosság számára egyaránt. A DIO küldetése a választási önrendelkezés, a demokratikus elszámoltathatóság és a szabad véleménynyilvánítás védelme Európa-szerte.