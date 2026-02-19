ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Az MCC Brüsszel bejelentette a Democracy Interference Observatory (DIO) elindítását

Infostart

A Democracy Interference Observatory (DIO) kezdeményezés célja, hogy szisztematikusan dokumentálja és elemezze azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül az Európai Unió intézményei és a hozzájuk kapcsolódó NGO-k és szabályozói hálózatok befolyást gyakorolnak a tagállami választási folyamatokra.

Az MCC Brüsszel közleménye szerint a DIO első esettanulmánya a 2026-os magyarországi parlamenti választásokra fókuszál, amely egy szélesebb körű, több tagállamra kiterjedő vizsgálatsorozat nyitánya. A megfigyelőközpont a bizonyítékok szisztematikus gyűjtésére és elemzésére összpontosít, feltárva az uniós intézmények, a nemzeti hatóságok, a digitális platformok és a politikailag aktív NGO-k közötti koordinációt, amely a demokratikus vitát és a választási információs környezetet formálja.

Frank Füredi, az MCC Brüsszel főigazgatója úgy fogalmazott: „A Democracy Interference Observatory célja, hogy láthatóvá tegye ezeket a mechanizmusokat. A választásokat a választóknak kell eldönteniük – ahelyett, hogy a háttérben megbújó szabályozási nyomással, pénzügyi befolyással és információellenőrzéssel irányítanák azokat. Az átláthatóság és a szólásszabadság a demokratikus önkormányzás legerősebb biztosítékai.”

A DIO négy kulcsfontosságú területet vizsgál:

  • az információs környezetet és az EU digitális kormányzási eszközeit;
  • az EU-hoz kapcsolódó finanszírozási ökoszisztémákat;
  • az intézményi nyomásgyakorlást és a feltételességi mechanizmusokat;
  • valamint a rendkívüli ellenintézkedések igazolására használt narratívákat.

A megfigyelőközpont nyilvános jelentések, elemzések és oknyomozó anyagok formájában közli kutatási eredményeit, hozzáférhetővé téve azokat a kutatók, politikai döntéshozók és a szélesebb nyilvánosság számára egyaránt. A DIO küldetése a választási önrendelkezés, a demokratikus elszámoltathatóság és a szabad véleménynyilvánítás védelme Európa-szerte.

brüsszel

demokrácia

mcc

Orbán Viktor a Béketanács ülésén: az elvek és a biztonsági érdekeink miatt vagyunk itt

Orbán Viktor a Béketanács ülésén: az elvek és a biztonsági érdekeink miatt vagyunk itt
Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort Donald Trump amerikai elnök Washingtonban csütörtökön, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén. A magyar miniszterelnök felszólalásában azt mondta, a szervezet és az amerikai elnök munkája új esélyt jelent a békére a Gázai övezetben és Európában is.
 

Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Az energetikai infrastruktúra a 21. században nem csupán gazdasági eszköz, hanem geopolitikai erőforrás. Egy tranzitország döntése vagy egy exportkorlátozás azonnal átrendezi a regionális erőegyensúlyt. A Barátság-ügy megmutatja, hogyan válik a fizikai összekapcsoltság kölcsönös sebezhetőséggé. A hosszú távú stabilitás kulcsa nem a konfrontáció, hanem a függőségek szerkezeti kezelése.
 

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

Hernádi Zsolt: az energiadiverzifikáció magába foglalja az orosz energiát is

„Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket” – Szlovákia készül

Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
Gyűlnek a viharfelhők a benzinkutak felett

Gyűlnek a viharfelhők a benzinkutak felett

Az elmúlt hónapokban egyre olcsóbban tankolhattak a magyar autósok, de nem kizárt, hogy ez hamaron megváltozik: ugyanis több mint három hete leállt a Barátság-vezetéken az olajszállítás, a helyzet odáig fajult, hogy a Mol a stratégiai készlet egy részének felhasználását kérte. Az üggyel kapcsolatban számos kérdés felmerül, de a legfontosabb, szinte mindenkit érő ez: mennyivel drágulhat a benzin ára a következő időszakban? És ha nagyon megugrik a jegyzés, akkor hirtelen ki fogunk lógni a régiós mezőnyből, és megéri majd külföldre menni tankolni?

Penzcentrum.hu
Kvíz: Ismered az ókori egyiptomi mitológiát? Teszteld, mit tudsz hitükről, különös isteneikről!

Kvíz: Ismered az ókori egyiptomi mitológiát? Teszteld, mit tudsz hitükről, különös isteneikről!

A Pénzcentrum mai történelmi kvízében annak járunk utána, mennyire ismered az ókori egyiptomi mitológia világát, a legfontosabb isteneket, szimbólumokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Police are carrying out searches at addresses in Berkshire and Norfolk, as well as at the Royal Lodge in Windsor where Andrew lived until recently.

2026. február 19. 17:48
Orbán Viktor a Béketanács ülésén: az elvek és a biztonsági érdekeink miatt vagyunk itt
2026. február 19. 16:47
Szlovénia nem örül, hogy egy európai biztos résztvesz a Béketanács washingtoni ülésén
