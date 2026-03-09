ARÉNA - PODCASTOK
Romanian Air Force F-16AM Fighting Falcon, improved to mid-life upgrade (MLU) 5.2R standard, seen taking off from the 86thĂ Air Base, Borcea, Romania, home of the 53rd Fighter Squadron.
Nyitókép: Daniele Faccioli/Stocktrek Image/Getty Images

Törökország F-16-os vadászgépeket telepített Észak-Ciprusra

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hat F-16-os vadászgépet és légvédelmi rendszereket telepített Törökország Észak-Ciprusra a közel-keleti térségben kialakult feszültségek miatt – közölte hétfőn a török védelmi minisztérium, hozzátéve, hogy Ankara a fejleményektől függően további katonai lépésekre is felkészült.

A tárca közleménye szerint a repülőgépeket és a légvédelmi eszközöket a szigeten élő török közösség biztonsága érdekében vezényelték az Észak-ciprusi Török Köztársaságba. A minisztérium közlése szerint a telepítés része az észak-ciprusi állami alakulat védelmének megerősítését szolgáló tervnek.

Az elmúlt napokban több európai ország is növelte katonai jelenlétét Cipruson, miután a múlt héten iráni dróncsapás érte a szigeten található brit Akrotíri légibázist. Biztonsági tisztviselők szerint a drónt az Irán-barát Hezbollah libanoni fegyveres mozgalom indította.

A szigetország 1974-ben szakadt ketté, miután a görög indíttatásra történt rövid puccsot követően török erők szállták meg az északi részt. Törökország nem ismeri el a sziget déli részét irányító, nemzetközileg elismert görög ciprusi kormányt, ugyanakkor az egyetlen ország, amely elismeri az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot.

Ankara szombaton felszólította Iránt, hogy ne indítson újabb rakétát Törökország irányába. A török vezetés bírálta az európai országok ciprusi katonai telepítéseit is, mert szerintük ezek a lépések növelik annak kockázatát, hogy a sziget belekeveredik a kiszélesedő iráni konfliktusba.

Ciprus és a NATO

Ciprus a múlt héten történt dróntámadás után újra előkészületeket tesz a NATO-hoz való csatlakozásra – jelentette ki Nikosz Hrisztodulidesz elnök.

„Ha lehetséges lenne, holnap benyújtanánk a kérelmet” – nyilatkozta a politikus a görög Szkai televíziónak. Ciprus már korábban is előkészületeket tett a NATO-tagságra, mondta az elnök, aki szerint katonai, operatív és adminisztratív szinten folyik a munka, hogy az ország, „amint a politikai körülmények megengedik”, cselekedhessen.

Hrisztodulidesz elismerte, hogy jelenleg nem lehet ilyen lépést tenni, mivel Törökország, mint NATO-tag, régóta elutasítja Ciprus csatlakozását. A szövetség új tagokról egyhangúlag dönt.

A sziget 1974-ben, a törökök ciprusi inváziója óta megosztott. Ankara nem ismeri el a sziget másik felét, a Ciprusi Köztársaságot, és nem hajlandó tárgyalni a NATO-tagságról.

A ciprusi NATO-tagsági kérelemről folyó vitát a múlt héten történt dróntámadás váltotta ki a ciprusi Limassol kikötőváros közelében található brit katonai bázis ellen. A brit kormány szerint a hangárban kisebb károk keletkeztek.

Az incidens azonban széles körű aggodalmat váltott ki azzal kapcsolatban, hogy Ciprusra is kihatással lehet az iráni háború. Az ország az egyetlen EU-tag, amelyet támadás ért az iráni háború kapcsán.

Az iráni háború összes hétfői hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

