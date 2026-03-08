Öböl-háború: olasz hadihajót vezényeltek Ciprus közelébe

A Federico Martinengo a haditengerészet egyik legmodernebb, FREMM osztályú, többcélú fregattja. A második világháborúban hősi halált halt ellentengernagyról elnevezett, 144 méter hosszú, több mint százhatvan fős legénységű hadihajó alkalmas felszíni, légvédelmi és tengeralattjáró-elhárítási feladatokra, fedélzetéről légvédelmi rakéták, torpedók, harci helikopterek üzemeltetésére képes.

Guido Crosetto védelmi miniszter március 5-én jelentette be a római parlamentben, hogy Olaszország részt vállal a védelmi műveletben, amely Franciaországgal, Spanyolországgal, Hollandiával, Lengyelországgal közösen Ciprus védelmét kívánja garantálni.

Az Iránnal szembeni izraeli-amerikai hadművelet első napjaiban a szigetet több iráni tróntámadás érte. A Federico Martinengo a dél-olaszországi Taranto kikötőjéből pénteken indult el.

Az olasz védelmi minisztérium szombat esti közlése szerint Guido Crosetto válságülést tartott, amelyen többek között a védelmi vezérkar, a nemzeti fegyverkezési igazgatóság, valamint a védelmi ipar képviselői vettek részt. Az egyeztetésen, amelyen közel százharmincan voltak jelen, felmérték az olasz védelmi rendszer rendelkezésre álló eszközeit, és a folyamatban levő védelmi eszközgyártást.

Guido Crosetto a nemzeti védelem minél gyorsabb erősítését szorgalmazta, hangsúlyozva, hogy minimálisra kell csökkenteni a védelmi hatékonyságot lassító bürokratikus eljárásokat. A miniszter elengedhetetlennek nevezte, hogy Olaszország védelmi rendszerének elemei egymással összhangban és gyorsan legyenek képes működni a geopolitikai és gazdasági szempontból is "egyre inkább torzuló" nemzetközi helyzetben.