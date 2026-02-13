ARÉNA - PODCASTOK
Erdőtűz megfékezésének érdekében gyújt ellentüzet egy tűzoltó a Los Angelestől északra fekvő Castaic környékén 2025. január 22-én. A Los Angeles környékén harmadik hete pusztító bozóttüzektől több mint 60 kilométerre kialakult tűz már 41 négyzetkilométeres területet perzselt fel, és több mint 50 ezer embert figyelmeztettek, illetve szólítottak fel otthonukból távozásra.
Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong

A világ legősibb fái is veszélybe kerültek a pusztító erdőtűzben

Infostart

Súlyos erdőtüzek tomboltak januárban Chilében és Argentínában, amelyek 23 ember életét követelték.

A World Weather Attribution (WWA) kutatói szerint a januári tűzvészhez hozzájárultak a forró, száraz és szeles időjárási körülmények, amelyeket a globális felmelegedés körülbelül háromszorosára növelt.

A csapadékmennyiség Chile és Patagónia érintett régióiban az elmúlt években jelentősen csökkent: Chilében 25 százalékkal, Patagóniában 20 százalékkal kevesebb eső esett a nyár elején, ami fokozta az erdőtüzek kialakulásának kockázatát – írja a Guardian alapján az Origo.

Egyre hevesebbek az erdőtüzek

Chilében a Biobío és Ñuble régiókban katasztrófahelyzetet hirdettek: a hőmérséklet 37 Celsius-fok fölé emelkedett, az erős szél pedig tovább terjesztette a lángokat. Argentínában a Los Alerces nemzeti park ősi fenyőit fenyegette a tűz, ahol több mint 3000 éves fák állnak. A kutatók hangsúlyozták, hogy a helyi kormányok tűzvédelmi költségvetésének csökkentése – például Javier Milei argentínai elnök politikája – súlyosbította a katasztrófa hatását.

Az ősi erdők és a biodiverzitás egyaránt szenvedtek. A klímaváltozással szembeni nem megfelelő felkészültség miatt a tüzek hatása jóval nagyobb lett, mint amilyennek lennie kellett volna.

A fosszilis tüzelőanyagok égetése miatt a pusztító tüzek sokkal valószínűbbé váltak.

A tudósok szerint a szélsőséges időjárás csak fokozódni fog, amíg az emberiség nem hagy fel a fosszilis energiák használatával. A chilei helyzetet tovább súlyosbították a nem őshonos faültetvények, amelyek gyúlékonyabbak, és gyakran közvetlenül a települések mellett helyezkednek el.

A Vöröskereszt Vörös Félhold Klímaközpont munkatársa szerint „az ilyen ültetvények veszélyeztetik a lakosságot, amit 2024-ben Valparaísóban már tragikusan megtapasztaltunk”.

A kutatók figyelmeztetnek: a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás nem előrejelzés, hanem már jelenlegi válság, amely sürgős cselekvést igényel a természet és az emberi közösségek védelmében.

A nyitókép illusztráció.

klímaváltozás

argentína

chile

erdőtűz

