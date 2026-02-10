ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.13
usd:
317.7
bux:
130328.22
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral közösen tartott sajtóértekezleten Kijevben 2026. február 3-án.
Nyitókép: Szergej Gric, MTI/MTVA

Új ukrán rendelet: katonák 60 év fölött!

Infostart / MTI

Az ukrán elnök honlapján közzétett dokumentum szerint ilyen kiegészítés kerül a katonai szolgálatról szóló törvénybe.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden rendeletet írt alá, amely lehetővé teszi, hogy 60 év feletti férfiak is teljesíthessenek katonai szolgálatot egyéves szerződés alapján.

Az ukrán elnök honlapján közzétett dokumentum szerint olyan kiegészítés kerül a katonai szolgálatról szóló törvénybe, miszerint „60 év feletti személyeket a hadiállapot ideje alatt egyéves szerződéssel katonai szolgálatra vehetnek fel”.

A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a mozgósítási korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát.

Kezdőlap    Külföld    Új ukrán rendelet: katonák 60 év fölött!

ukrajna

katona

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok az F1-ben

A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok az F1-ben
Egy napon belül a Cadillac, a McLaren és az Aston Martin is bemutatta új versenyautóját, miközben Andrea Kimi Antonellinek közúti balesete volt San Marinóban. A januári, barcelonai bejáratás után szerdától már Bahreinben tesztelnek a csapatok. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elemezte az elmúlt időszak legfontosabb történéseit.
Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt veszegy müncheni konferencián – február közepén Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügy szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet egyebek mellett a békéről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerségről. Magyarics Tamás (ELTE) emeritus professzor szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen most és épp ide utazik.
 

Új ukrán rendelet: katonák 60 év fölött!

Felébredt a merénylet áldozata, beindult az egymásra mutogatás oroszok, ukránok és lengyelek között

Benjamin Netanjahu: megleszünk az amerikai segély nélkül is

VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Musk hirtelen hazarendeli a Tesla európai fejét

Musk hirtelen hazarendeli a Tesla európai fejét

Újabb vezetői átalakítás zajlik a Teslánál miután a vállalat európai működését eddig irányító vezető veszi át az elektromos autók globális értékesítésének felügyeletét. A lépés egy viszonylag nehéz időszakban jön az autógyártó számára, hiszen eladásai több kulcspiacon is visszaestek, így a cég egyre nagyobb nyomás alatt van.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata

Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata

A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI releases images of masked person in hunt for Savannah Guthrie's mother

FBI releases images of masked person in hunt for Savannah Guthrie's mother

The mother of the news anchor Savannah disappeared in the middle of night from her Tucson, Arizona, home and was last seen on 31 January.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 20:20
Gálik Zoltán: az Epstein-botrány elérte a brit kormány legbelső köreit, a büntetőjogi felelősség is felmerülhet
2026. február 10. 20:09
Mercosur-apróbetű – Ezzel nyugtatnák az európai gazdákat
×
×
×
×