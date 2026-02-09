ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök által a kormányzati hatékonyságért felelős új amerikai minisztérium vezetésére jelölt Elon Musk üzletember beszél az emberekhez a washingtoni Capitol One Arénában Trump beiktatási ünnepsége után 2025. január 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Allison Dinner

Várost alapít Elon Musk a Holdon, mielőtt megvetné a lábát a Marson is

Infostart / MTI

Elon Musk amerikai üzletember bejelentette, hogy SpaceX űrvállalata először a Holdon akar létrehozni egy „önmagát fejlesztő várost”, mielőtt megvetné a lábát a Marson is.

A SpaceX tervei szerint öt-hét éven belül elkezdődhet egy város létrehozása a Marson – írta Musk az X közösségi platformján helyi idő szerint vasárnap, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „a legfőbb prioritás a civilizáció jövőjének biztosítása, és az a Holdon gyorsabb”.

Az „önmagát fejlesztő város” Musk elképzelése szerint olyan települést jelent, amely külső – földi – segítség nélkül, autonóm módon képes a terjeszkedésre, helyi anyagokból épül, a rajta dolgozó gépek, robotok képesek újabb gépeket és robotokat létrehozni, és a település organikusan épül tovább, amíg fenntarthatóvá nem válik. A Holdon Musk szerint alig tíz év alatt megvalósulhat ez a város.

Az üzletember azt követően számolt be terveinek megváltoztatásáról, hogy a The Wall Street Journal című amerikai napilap megírta: a SpaceX arról tájékoztatta befektetőit, hogy a holdraszállást helyezi előtérbe, a Mars-utazást pedig egy későbbi időpontra halasztja.

Az új tervek szerint a legénység nélküli első holdraszállást 2027 márciusában hajtaná végre az űrvállalat. A SpaceX az amerikai űrhivatal (NASA) Artemis elnevezésű holdprogramjának kulcsfontosságú partnere. A program egy későbbi misszióján a SpaceX Starship űrhajójával jutnának el az űrhajósok a Holdra.

Utoljára 1972-ben, az Apollo-17 küldetés űrhajósai jártak a Hold felszínén.

Elon Musk a napokban számolt be a SpaceX és az általa vezetett mesterségesintelligencia-vállalat, az xAI összeolvadásáról. Szakértők szerint ez a lépés támogatja a SpaceX terveit az űrben létesítendő adatközpontokra vonatkozóan, amelyek Musk szerint energiahatékonyabbak lehetnek a földieknél.

A SpaceX 2026 végére tervez egy nyilvános részvénykibocsátást, amely akár 50 milliárd dollárt is hozhat, ami az eddigi tőzsdei bevezetések történetében példátlan összeg lenne.

A világ leggazdagabb embere közben a tőzsdén már jegyzett vállalatát, a Teslát is új irányba tereli: a cég idén 20 milliárd dollár akar fordítani az önvezetésre és az Optimus humanoid robotok gyártására való átállásra.

