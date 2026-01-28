Grönland ügye riadóztatta Európát a francia elnök szerint

Ez az „ébredés az európai szuverenitásunk megerősítésére, az Északi-sarkvidék biztonságához való hozzájárulásunkra, a külföldi beavatkozások és a dezinformáció elleni küzdelemre, valamint a globális felmelegedés elleni küzdelemre” vonatkozik – mondta a francia elnök Mette Frederiksen dán és Jens Frederik Nielsen gröndlandi miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján, mielőtt munkaebéden látta őket vendégül az Elysée-palotában.

Macron jelezte, hogy Franciaország megerősíti „szolidaritását és elkötelezettségét az Önök szuverenitása és területi integritása iránt”.

„Franciaország továbbra is megvédi ezeket az elveket az ENSZ Alapokmányának megfelelően” – tette hozzá, támogatásáról biztosítva a NATO fokozottabb elkötelezettségét az Északi-sarkvidéken, amelyhez Párizs készen áll csatlakozni – hangsúlyozta az elnök.

A Dániához tartozó félautonóm terület a közelmúltban került a hírek középpontjába azzal, hogy jövőbeni fennhatóságának kérdése feszültséget szült az Egyesült Államok és a NATO között.

A dán miniszterelnök megköszönte Franciaország nagyon határozott támogatását.

„Köszönöm, hogy megvédik azokat az alapvető értékeket, amelyeket közösen vallunk, és amelyekben nem engedhetünk” – mondta Mette Frederiksen, üdvözölve Franciaország „nagyon konkrét hozzájárulását az északi biztonság megerősítéséhez”.

„A NATO-nak sokkal fontosabb szerepet kellene játszania az Északi-sarkvidéken, beleértve Grönlandot és Grönland környékét is” – hangsúlyozta.

A grönlandi miniszterelnök köszönetét és elismerését is kifejezte, valamint népe nevében is köszönetet mondott Franciaországnak a támogatásért. „Mellettünk álltak egy rendkívül nehéz helyzetben (...) Grönlandon, nem felejtjük el” – mondta.

Mette Frederiksen szerint ez az epizód bebizonyította, hogy ha Európa egységes, ha nem alkuszik meg demokratikus értékeiben, és ha „nagyon világosan kommunikáljuk, hogy külső fenyegetés esetén megvédi magát és válaszol, akkor tudunk együtt haladni”.