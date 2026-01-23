ARÉNA - PODCASTOK
Mette Frederiksen, az Európai Unió Tanácsának féléves elnökségét betöltõ Dánia miniszterelnöke, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b-j) az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

António Costa: az EU-nak erősebb és több szerepet kell vállalnia Grönland védelmében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Tanács elnöke pozitív fejleménynek nevezte, hogy az Egyesült Államok nem vezet be új vámokat Európával szemben. Úgy véli, az uniónak most a megállapodás végrehajtására és a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok hatékony stabilizálására kell összpontosítania. Ugyanakkor hangsúlyozta: az EU továbbra is kiáll saját érdekei mellett és szükség esetén megvédi magát, tagállamait, polgárait a kényszerítés bármely formájával szemben.

Dánia és Grönland teljes mértékben élvezi az Európai Unió támogatását, és a két területet érintő kérdésekben kizárólag Dánia és Grönland jogosult dönteni – jelentette ki António Costa Brüsszelben, az uniós tagállamok vezetőinek transzatlanti kapcsolatokkal foglalkozó rendkívüli ülése után. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta: ez az álláspont az EU szilárd elkötelezettségét tükrözi a nemzetközi jog, a területi integritás és a nemzeti szuverenitás elvei mellett. Kiemelte: az unió és az Egyesült Államok régóta partnerek és szövetségesek, a transzatlanti közösség közös értékekre épül, és népeik jólétét, valamint biztonságát szolgálja.

António Costa arra is felhívta a figyelmet, hogy az EU álláspontja szerint a partnerek és szövetségesek közötti kapcsolatokat barátságos és kölcsönösen tiszteletteljes módon kell kezelni. Hozzátette: Európának és az Egyesült Államoknak közös érdeke az északi-sarki térség biztonsága, különösen a NATO keretében folytatott együttműködés révén. Jelezte:

az Európai Unió a jövőben erősebb szerepet kíván vállalni ebben a régióban.

Pozitív fejleménynek nevezte, hogy az Egyesült Államok bejelentette: nem vezet be új vámokat Európával szemben. Mint mondta, további vámok bevezetése összeegyeztethetetlen lett volna az EU–USA kereskedelmi megállapodással. Az Európai Uniónak most a megállapodás végrehajtására és a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok hatékony stabilizálására kell összpontosítania. Ugyanakkor hangsúlyozta: az EU továbbra is kiáll saját érdekei mellett és szükség esetén megvédi magát, tagállamait, polgárait és vállalatait a kényszerítés bármely formájával szemben.

„Az európai életforma különbözik az amerikai életformától. Tiszteletben tartjuk az amerikai életformát, ugyanakkor a mi nézőpontunkból rendkívül fontos megőrizni és ápolni a transzatlanti partnerséget” – fogalmazott António Costa, aki hozzátette: ezért dolgozott az Európai Bizottság az elmúlt évben a kereskedelmi kapcsolatok stabilizálásán. Mint mondta, ezért működnek együtt a NATO szövetségesei az Egyesült Államokkal a szövetség stabilitásának megerősítésén, és ezért dolgoznak közösen azon is, hogy az Egyesült Államok elkötelezett maradjon Ukrajna támogatása mellett. A jövőre nézve António Costa kijelentette:

az Európai Unió kész konstruktívan együttműködni az Egyesült Államokkal minden közös érdekű kérdésben, így az ukrajnai igazságos és tartós béke feltételeinek megteremtésében is.

Ugyanakkor komoly kétségeket fogalmazott meg a Béketanács alapokmányának egyes elemeivel kapcsolatban, különösen annak hatókörét, irányítását és az ENSZ Alapokmányával való összeegyeztethetőségét illetően. Hozzátette: az EU kész együtt dolgozni az Egyesült Államokkal az átfogó gázai béketerv végrehajtásán is, amelynek keretében a Béketanács átmeneti igazgatásként látná el feladatát az ENSZ Biztonsági Tanács vonatkozó határozatával összhangban.

Végezetül António Costa emlékeztetett: az Európai Unió ambiciózus program megvalósítására törekszik a védelem, a versenyképesség és egy stratégiailag önállóbb Európa felépítése érdekében. Ennek jegyében a február 12-i vezetői találkozót stratégiai eszmecserének szánják, amely az egységes piac megerősítésére összpontosít az új geoökonómiai környezetben.

Von der Leyen: meg kell duplázni a Grönlandnak járó pénzügyi támogatást

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtótájékozatón elmondta: az Európai Unió egységes, határozott, ugyanakkor eszkalációt kerülő fellépése eredményesnek bizonyult, és a unió kedvezőbb helyzetben van, mint 24 órával korábban. A bizottsági elnök hangsúlyozta: az unió szolidaritást vállalt Grönlanddal és Dániával, kiállt azon tagállamok mellett, amelyeket vámfenyegetések értek és aktívan tárgyalt az Egyesült Államokkal több szinten. Emellett az EU felkészült kereskedelmi és nem vámjellegű ellenintézkedésekkel is arra az esetre, ha további vámokat vezettek volna be.

Ursula von der Leyen elmondta, hogy az EU négy alapelvet követett: a határozottságot, a párbeszédet, a felkészültséget és az egységet, és ez a megközelítés a jövőben is irányadó marad. Kiemelte: egy önálló Európa felépítésének kulcsa a gazdasági erő és a szükséges biztonsági infrastruktúra megteremtése, amelyhez erős egységes piacra van szükség, ugyanakkor nyitni kell a világ más piacai felé is. A bizottsági elnök közölte:

az EU az elmúlt években alulfinanszírozta az északi-sarki térséget és annak biztonságát, ezért most növelni kívánja befektetéseit.

A következő hosszú távú uniós költségvetésben a bizottság javaslata szerint megdupláznák a Grönlandnak nyújtott pénzügyi támogatást, és hamarosan egy átfogó beruházási csomagot is előterjesztenek.

Ukrajnával kapcsolatban Ursula von der Leyen közölte: az EU tovább növeli támogatását, miközben Oroszország fokozza támadásait. Elmondta: jól haladnak a béketárgyalásokhoz kapcsolódó biztonsági és jóléti csomagok előkészítései is, és az EU közel áll ahhoz, hogy az Egyesült Államokkal és Ukrajnával megállapodjon egy egységes, háború utáni jóléti keretről. A jogállamiság megerősítését, a korrupció elleni fellépést és a közigazgatás modernizálását a befektetői bizalom elengedhetetlen feltételeinek nevezte.

egyesült államok

európai unió

támogatás

dánia

grönland

ursula von der leyen

antónio costa

