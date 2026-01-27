ARÉNA - PODCASTOK
Háború Oroszország és Ukrajna között.
Nyitókép: Getty Images

Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna Donbasszal kell, hogy fizessen a békéért

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egyes források szerint az amerikai kormányzat felajánlotta, hogy békeidőben több fegyvert adna Ukrajnának, de csak abban az esetben, ha Kijev kivonja csapatait a régióból. Közben az orosz elnök különmegbízottja közölte: a Donbasz elhagyása a béke útja Ukrajna számára.

Washington hajlandó megadni az ukránoknak a kért biztonsági garanciákat, ha elfogadják a békeegyezményt, de ennek súlyos ára lenne: le kellene mondaniuk a Donbaszról az oroszok javára – írja több forrásra hivatkozva a Financial Times.

A Telex cikkében emlékeztet, hogy Vlagyimir Putyin 2022 februárjában az Ukrajna elleni invázió megindításának egyik fő céljaként a Donbasz megszerzését tűzte ki az ottani orosz lakosságra hivatkozva. A terület nagy része orosz kézen van, de az ukránok még kulcsfontosságú pontokat ellenőriznek ott. Az említett források szerint

az amerikai kormányzat felajánlotta, hogy békeidőben több fegyvert adna Ukrajnának, de csak abban az esetben, ha Kijev kivonja csapatait a régióból.

Egyes ukrán és európai tisztviselők szerint az amerikaiak mostani megnyilvánulása egyértelmű nyomásgyakorlás Kijevre. Egy magas rangú ukrán tisztviselő úgy fogalmazott: az Egyesült Államok „mindig megáll, amikor a biztonsági garanciák aláírásához közel kerülnének a felek”, és egyre bizonytalanabb, hogy Washington valóban vállal-e kötelezettségeket.

Az amerikai álláspontot ismerő egyik forrás közölte: Washington nem akar területi engedményeket kikényszeríteni Ukrajnától, szerinte az USA csak azt akarja, hogy a felek állapodjanak meg a békéről, de annak mikéntjéről és tartalmáról Ukrajnának és Oroszországnak kell döntenie. A Fehér Ház helyettes szóvivője, Anna Kelly tagadta, hogy az Egyesült Államok feltételeket szabna. Mint mondta, Washington szerepe az, hogy segítse a feleket a megállapodás elérésében.

Volodimir Zelenszkij múlt hét végén Vilniusban kijelentette: száz százalékban készen van az az amerikai dokumentum, ami biztonsági garanciákat nyújtana Ukrajnának, már csak arra várnak, hogy megfelelő időpontot és helyszínt találjanak a megállapodás aláírására. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor korábban egyértelművé tette: Oroszország nem tett le arról a követeléséről, hogy Ukrajna mondjon le a teljes Donbaszról, vagyis a Donyecki és a Luhanszki területről.

Közben az orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev az X-en az írta:

„a Donbasz elhagyása a béke útja Ukrajna számára”.

Az oroszok 2022 februárja óta több alkalommal is indítottak nagyszabású inváziót a Donbasz felé, és jelenetős területeket sikerült elfoglalniuk. A Portfolio azt írja, Donyeck megyében még olyan stratégiai jelentőségű erődvárosok vannak Ukrajna kezén, mint Kramatorszk vagy Szlovjanszk, ezek bevétele rengeteg időbe és hatalmas áldozatokba kerülhet Oroszországnak. Moszkva már régóta hangoztatja, hogy a Donbasz megszerzése számukra a háború lezárásának egyik kulcsa, ugyanakkor az ukránok önként nem akarnak egyetlen területről sem lemondani.

