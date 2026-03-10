A Bükkben bukkantak egy támadás nyomaira

Egy támadás során használt bronz nyílhegyeket találtak a Bükkben, egy kora vaskori erődített település területén kutatva az ELTE BTK Régészeti Intézet munkatársai – írta meg a 24.hu.

A régészek szerint a települést a vaskor első évszázadaiban, a Krisztus előtti 9-8. század folyamán alapíthatták, majd nem sokkal később el is pusztulhatott. Lakói egy balkáni kapcsolatokat is hordozó preszkíta néphez tartozhattak. A település közelében sziklaoldalban kialakított kőfülkék is találhatóak, amelyeket a lakói rituális célokra használhattak.

Mint írják, 2009-ben egy végzetes támadás nyomait fedezték fel a településen, amelynek elkövetői jellegzetes, kétélű bronz nyílhegyeket használtak. Később, 2022-2024 során több leégett épület maradványait is sikerült feltárniuk, ez szintén bizonyította a település bukását.

A mostani munkálatok alkalmával kerámiatöredékeket, őrlőköveket, valamint a támadás során használt bronz nyílhegyeket is találtak. Ezek mellett előkerült egy különleges, díszített vastű, valamint egy ritka vasfalera, egy díszes fémkorong is. Mindkettő darab a Krisztus előtti 8. századra datálható – olvasható a cikkben. Hozzáteszik, hogy Magyarország területe az őskor óta lakott, így gyakran kerülnek elő hazánkban a régmúlt emlékei.