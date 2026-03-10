ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd Ildikó
Erőszak és bűnözés az utcákon. Egy agresszív kapucnis férfi.
Nyitókép: stevanovicigor/Getty Images

Autókat rongáltak fiatalok az újbudai éjszakában – videó örökítette meg az őrjöngést

Infostart

Autók tetején ugráltak, rugdosták és ököllel ütötték a parkoló járműveket vasárnap hajnalban Budapest XI. kerületében. A rendőrök egy 17 és egy 19 éves fiút fogtak el.

A rongálást egy környékbeli lakó videóra vette fel a XI. kerületben, a Menyecske utcában, vasárnap hajnalban, majd töltötte föl egy Facebook-csoportba – számolt be az RTL Híradó.

A felvételen többek között az látszik, ahogy egy fiatal egy autó tetején ugrál, majd később bele is rúgott a panelház előtt parkoló kocsiba, amit két társa is végignézett. Amikor a szemközti házból rájuk szóltak, a rongáló fiatal ordítozni és fenyegetőzni kezdett.

Egy neve elhallgatását kérő környékbeli azt nyilatkozta a csatornának, hogy több autót is megrongáltak. A városrész önkormányzati képviselője a híradónak azt mondta, hogy a pontos számítás még nincs meg, de több milliós is lehet a kár.

A helyiek szerint nem ritkák a hasonló rongálások Kelenföldön. A pár száz méterre lévő Cirmos utcában korábban például egy büfékocsit is feltörtek.

A BRFK az RTL megkeresésére azt írta, hogy a vasárnap hajnalban történtekkel kapcsolatban a rendőrség rongálás vétsége és garázdaság vétségének gyanúja miatt indítottak eljárást. Az ügyben egy 17 és egy 19 éves fiút fogtak el.

A videó itt tekinhető meg.

