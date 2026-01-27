Volodimir Zelenszkij felszólította az ukrán légvédelmet, hogy hatékonyabban védje Kijevet és általában Ukrajnát, tekintettel az orosz légicsapások okozta masszív károkra az energetikai infrastruktúrában, valamint az országszerte jelentkező áram- és fűtéskimaradásokra. „A légierő vezetésének gyorsabban kell reagálnia” – hangoztatta hétfő esti videóüzenetében az ukrán elnök. Zelenszkij szerint ezt tudatta a védelmi miniszterével és a légierő parancsnokával is.

Mint mondta, a helyzet nemcsak a fővárosban nehéz, hanem többek között Harkiv, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk, Csernyihiv és Szumi régiókban is. „Világos, hogy Kijevben van a legtöbb kihívás” – mondta. „A házak többségében nincs fűtés, köztük olyanok is vannak, amelyek már hosszabb ideje nem voltak fűtve” – tette hozzá.

Elégtelennek nyilvánította az eddigi eredményeket. „Elvárom a kijevi hatóságoktól, hogy fokozzák erőfeszítéseiket, amelyekben számos város, illetve település kész segíteni” – mondta. Utasította a kormányt további források biztosítására.

Zelenszkij Kijevben találkozott annak a delegációnak a tagjaival, amely pénteken és szombaton amerikai közvetítéssel Abu-Dzabiban az orosz féllel tárgyalt. „Hosszú idő után ismét volt találkozó az amerikaiakkal és az oroszokkal.

Megvitattunk különböző, jellemzően katonai jellegű kérdéseket, a háború lezárásával kapcsolatos intézkedéseket”

– mondta, hozzátéve, hogy szó volt egy lehetséges tűzszünet ellenőrzéséről, illetve felügyeletéről is.

Közölte, hogy a delegációk a jelenlegi tervek szerint február 1-jén ülnek ismét össze. „Jó volna, ha ezt előre lehetne hozni” – mondta Zelenszkij. Azt fejtegette, hogy Oroszország nem használhatja a saját céljaira a tárgyalási folyamatot, ezért sokkal nagyobb nyomást kell kifejteni Moszkvára a háború befejezése érdekében. „A partnereknek ezt nem szabad elfelejteniük” – figyelmeztetett.