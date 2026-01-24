Ennyivel jött közelebb az ukrajnai béke Abu-Dzabiban

Véget értek Abu-Dzabiban az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői közötti, pénteken kezdődött tárgyalások a csaknem négy éve tartó ukrajnai háború lezárásáról – számoltak be nyugati, orosz és ukrán híradások szombaton.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a megbeszélések lezárulta után a Telegramon azt közölte, hogy a háromoldalú találkozón a háború befejezésének paramétereit vitatták meg. A katonai vezetők emellett meghatározták a további találkozók során tárgyalandó kérdéseket.

Zelenszkij hozzátette, hogy az ukrán tárgyalóküldöttség már beszámolt neki az eredményekről. „Sok mindent sikerült megbeszélni, és fontos, hogy a tárgyalások konstruktívak voltak” – emelte ki.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: a felek „tisztában vannak az amerikai ellenőrzés és felügyelet szükségességével a háború lezárásának folyamatában, valamint a valódi biztonság garantálásában”. Kiemelte, hogy az amerikai oldal felvetette a háború befejezési paramétereinek jóváhagyására szolgáló lehetséges formátumokat és a szükséges biztonsági feltételeket.

„A találkozók eredményeként a felek megállapodtak abban, hogy jelenteni fognak saját fővárosukban a tárgyalások minden egyes aspektusáról, és egyeztetik a további lépéseket a vezetőkkel” – írta bejegyzésében Zelenszkij. Hozzátette: „ha készen állunk a továbblépésre – és Ukrajna készen áll –, sor kerülhet a további találkozókra, akár már a jövő héten”.

Zelenszkij emellett kifejezte háláját az Egyesült Arab Emírségeknek, és személyesen az államfőnek, a legfőbb emírnek a közvetítésért és a további találkozók fogadására való készségért.