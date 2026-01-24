ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 24. szombat
Közvilágítás nélkül maradt utcán mennek autók egy kijevi lakónegyedben 2026. január 20-án. Kijevben folyamatos a fûtés és áramkimaradás, miután Oroszország fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni rakéta- és dróntámadásait.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Maruszenko

Orosz légitámadás Kijev és Harkiv ellen

Infostart / MTI

Halálos áldozata és sérültjei is vannak a Kijev és Harkiv, illetve körzete elleni hajnali orosz légitámadásnak, miközben Abu-Dzabiban tartanak az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között az első közvetlen tárgyalások a csaknem négy éve tartó háború lezárásáról.

Szombat hajnalban országos légiriadó volt Ukrajnában. Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester a Telegramon azt írta, hogy "Kijev hatalmas ellenséges támadás alatt áll. Ne hagyják el az óvóhelyeket!". Hozzátette: "egyelőre egy halálos áldozatról és négy sérültről tudunk".

Eközben Ihor Terehov, Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv polgármestere arról számolt be szombat reggel, hogy iráni gyártmányú drónokkal végrehajtott orosz támadás következtében több lakóépület is megrongálódott, Harkiv régióban pedig 15 ember és két egészségügyi intézmény is megsérült.

A csapásokra azután került sor, hogy pénteken Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok tárgyalói Abu-Dzabiban találkoztak, hogy megkezdjék az első közvetlen tárgyalásokat Donald Trump amerikai elnök által szorgalmazott, a csaknem négy éve tartó háború lezárását célzó tervről. A tárgyalások a tervek szerint szombaton záródnak.

Nyitókép: Közvilágítás nélkül maradt utcán mennek autók egy kijevi lakónegyedben 2026. január 20-án. Kijevben folyamatos a fűtés és áramkimaradás, miután Oroszország fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni rakéta- és dróntámadásait. MTI/EPA/Makszim Maruszenko

