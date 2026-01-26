Új rendszert kénytelen bevezetni a Tesco a sok bolti lopás miatt

A Tesco új bűnügyi jelentési rendszert vezet be 40 brit üzletében január 26-tól, amely a kiskereskedelmi bűnözés csökkentését és a rendőrséggel való együttműködés javítását célozza – írja a Grocery Gazette híradása nyomán a Portfolio.

A 10 hetes próbaidőszak során Nottinghamshire és Leicestershire területén tesztelik az Auror platformot, amely egyetlen forrásba gyűjti az összes bejelentett adatot, ezzel egyszerűsítve a kiskereskedők és a rendőrség számára az esetek gyorsabb kezelését és megoldását.

A bűncselekményekről készült biztonsági felvételeket a Tesco daventry-i Biztonsági Központjában speciálisan képzett munkatársak fogják átvizsgálni. A vállalat biztonsági igazgatója, Rachel Bennett szerint a próbaidőszak segít javítani a munkatársak biztonságát, valamint kezelni a visszaéléseket és az erőszakos viselkedést azáltal, hogy azonosítja a visszaeső erőszakos elkövetőket és segíti a rendőrséget a nyomozásban.

A mostani lépés a szupermarket szélesebb körű biztonsági intézkedéseinek része, amelynek keretében nemrégiben testkamerákat biztosítottak a kiszállítást végző sofőrök számára is.