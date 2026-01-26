ARÉNA - PODCASTOK
Kilbirnie, Scotland, UK - 1st May, 2011: The main entrance to a Tesco Superstore in North Ayrshire. There is a slogan banner and several sale banners, opening times poster and an advertisement for Aero chocolate. Tesco is the UK\s largest supermarket chain.
Nyitókép: Liz Leyden/Getty Images

Új rendszert kénytelen bevezetni a Tesco a sok bolti lopás miatt

Infostart

Új bűnügyi jelentési rendszert vezet be negyven üzletében a brit Tesco, remélve, hogy csökken a kiskereskedelmi bűnözés és javul a kommunikáció a rendőrséggel.

A Tesco új bűnügyi jelentési rendszert vezet be 40 brit üzletében január 26-tól, amely a kiskereskedelmi bűnözés csökkentését és a rendőrséggel való együttműködés javítását célozza – írja a Grocery Gazette híradása nyomán a Portfolio.

A 10 hetes próbaidőszak során Nottinghamshire és Leicestershire területén tesztelik az Auror platformot, amely egyetlen forrásba gyűjti az összes bejelentett adatot, ezzel egyszerűsítve a kiskereskedők és a rendőrség számára az esetek gyorsabb kezelését és megoldását.

A bűncselekményekről készült biztonsági felvételeket a Tesco daventry-i Biztonsági Központjában speciálisan képzett munkatársak fogják átvizsgálni. A vállalat biztonsági igazgatója, Rachel Bennett szerint a próbaidőszak segít javítani a munkatársak biztonságát, valamint kezelni a visszaéléseket és az erőszakos viselkedést azáltal, hogy azonosítja a visszaeső erőszakos elkövetőket és segíti a rendőrséget a nyomozásban.

A mostani lépés a szupermarket szélesebb körű biztonsági intézkedéseinek része, amelynek keretében nemrégiben testkamerákat biztosítottak a kiszállítást végző sofőrök számára is.

