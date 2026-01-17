Vége a végtelen YouTube-ozásnak? Jön a napi limit

A közösségimédia-függőség egyre komolyabb probléma a fiatalok körében, egy friss kutatás szerint például bizonyos kor alatt kimutatható problémákat okozhat az okostelefon-használat - írja a hvg.hu. A YouTube most új szülői felügyeleti funkciók bevezetését jelentette be, melyekkel a szülők vagy gondviselők napi időlimitet állíthatnak be a platform Shorts-videóihoz. Ez a limit akár 0 perc is lehet.

„Ez az iparágban elsőként bevezetett funkció, mellyel a szülők szigorúan megszabhatják, hogy a gyerekeik mennyi rövid videós tartalmat néznek” – húzza alá Jennifer Flannery O'Connor, a YouTube termékmenedzsmentért felelős alelnöke.

Szintén új, hogy a 13–17 éves felhasználók számára a YouTube-on alapértelmezetten engedélyezve vannak a szünetre és a lefekvésre vonatkozó emlékeztetők.

Csavarnak egyet a videók ajánló algoritmusán is, hogy a tizenévesek több, a korosztályuknak megfelelő videót láthassanak.

A gyerekfiókok számára a következő hetekben egy új regisztrációs folyamat is elérhető lesz. A gyerekfiókok a szülőihez vannak kapcsolva, és nincs saját e-mail-címük, valamint jelszavuk; a YouTube közlése szerint a felhasználók néhány érintéssel válthatnak majd a fiókok között a platform mobilalkalmazásában.