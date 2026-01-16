Elképesztő fotókon a robbanás sújtotta Utrecht belvárosa

A szóvivő szerint kicsi az esélye annak, hogy bárki még az érintett épületekben tartózkodna, eltűnt személyt pedig eddig nem jelentettek. A robbanás miatt kitelepített lakók ugyanakkor csütörtök éjjel még nem térhettek vissza otthonukba.

Utrecht, 2026. január 15. Tûzoltó munkában 2026. január 15-én, miután legalább egy robbanás történt, majd tûz ütött ki Utrecht belvárosában. Legalább négy ember megsérült. MTI/EPA/ANP/Jeroen Jumelet

Az éjszaka folyamán nehézgépek érkeztek a részben összeomlott épületekhez, hogy eltávolítsák a törmeléket és átvizsgálják a romokat. A megrongálódott házak instabilak, ezért a mentés fokozott óvatosságot igényel. A biztonsági szolgálat péntekre ígért pontosabb tájékoztatást arról, mennyi ideig tarthat a művelet, és milyen következményekkel jár a történtek hatása a lakókra és a környékbeli üzletekre.

Utrecht, 2026. január 15. Tûzoltók munkában 2026. január 15-én, miután legalább egy robbanás történt, majd tûz ütött ki Utrecht belvárosában. Legalább négy ember megsérült. MTI/EPA/ANP/Jeroen Jumelet

A robbanás csütörtökön helyi idő szerint 15.30 körül történt. Négy ember könnyebben megsérült. Sharon Dijksma polgármester szerint „angyalok óvták” a helyieket mert a károk ellenére nem történt súlyosabb személyi sérülés. Több épület részben vagy teljesen összeomlott, a pusztítás jelentős.

A polgármester elmondta: a közelben gázszivárgást észleltek, de egyelőre nem tisztázott, hogy ez okozta-e a robbanást, vagy a detonáció következtében keletkezett a szivárgás. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, idegenkezűségre utaló jelet eddig nem találtak.

Utrecht, 2026. január 16. Drónnal készített légi felvétel az elõzõ nap Utrecht belvárosában történt robbanás helyszínérõl 2026. január 16-án. A feltehetõen gázszivárgás okozta detonációban és az ezt követõ tûzben legkevesebb négy ember megsebesült. MTI/EPA/ANP/Koen Van Weel

A kitelepített lakók egy részét szállodában helyezték el, mások rokonoknál vagy ismerősöknél töltötték az éjszakát.

A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat igyekszik mielőbb segíteni azoknak a lakóknak is, akik aggódnak háziállataikért. A mentés idején csak a biztonságos megoldásokat támogatják; két állatmentő autót is a szálloda közelében állomásoztattak az esetlegesen kimentett állatok ellátására.