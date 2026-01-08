ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.28
usd:
330.65
bux:
115909.58
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy Lidl üzlet bejárata vásárlókkal, parkolóval.
Nyitókép: Unsplash

Többé nem reklámoz a francia tévében a Lidl, óriási kártérítést kell fizetnie

Infostart

A bíróság szerint a boltlánc reklámjai megtéveszthették a fogyasztókat, amivel tisztességtelen előnyhöz jutott a versenytársakkal szemben. Ez most 16 milliárd forintjába került a vállalatnak.

A Lidl nem fog többet Franciaországban tévében reklámozni, miután 43 millió eurós bírságot kapott – írja a France24 híradása nyomán a Telex.

2025. júniusában a párizsi bíróság úgy rendelkezett, hogy a Lidl 43 millió eurót (több mint 16 milliárd forintot) köteles fizetni a francia Intermarché szupermarketláncnak, miután az általa 2017 és 2023 között vetített több száz televíziós reklám valószínűleg megtévesztette a fogyasztókat, és ezzel tisztességtelen versenynek minősült.

Az ítélet szerint az volt a gond, hogy a francia fogyasztóvédelmi törvények szerint a Lidl-nek legalább 15 hétig kellett volna azon az áron tartania a promóciós termékeit, amin a reklámban meghirdette. A Lidl viszont ezt nem tette. A vállalat fellebbezést nyújtott be a döntés ellen.

Kezdőlap    Külföld    Többé nem reklámoz a francia tévében a Lidl, óriási kártérítést kell fizetnie

bíróság

franciaország

lidl

reklám

versenyhatóság

üzletlánc

konkurencia

tisztességtelen versenyelőny

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar: a CSU kitoloncolási offenzívája végleg eltörölheti a Willkommenskulturt

Sayfo Omar: a CSU kitoloncolási offenzívája végleg eltörölheti a Willkommenskulturt
A német kormánypártok a migrációs politika szigorításával a közvélemény elvárásaihoz igazodnak, és konkrét lépésekkel szerették volna jelezni, hogy tisztában vannak az emberek akaratával – mondta az InfoRádióban a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője. Sayfo Omar hozzátette: a CSU szerint rengeteg vendégmunkás visszaél a német jóléti rendszer által biztosított lehetőségekkel, ami szintén katalizálta a változtatásokat.
Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt

Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt

Az aszály elleni védekezés az egyik legfontosabb feladat 2026-ban a magyar mezőgazdaságban, ebből a szempontból a mostani kiadós havazás nagyon kedvező a csapadék pótlásában – mondta az InfoRádióban Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a szervezet évnyitóján.
 

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengül a forint

Gyengül a forint

A forint kis mértékben, de gyengül az euróval és a dollárral szemben. A nap fontos híre, hogy óriásit emelkedett az amerikai gazdaság termelékenysége a harmadik negyedévben. Eközben az egységnyi munkaerőköltség negatív tartományba került.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Készül a gyógyszerháború: itthon lemaradhatunk az új készítményekről Trump alkuja miatt

Készül a gyógyszerháború: itthon lemaradhatunk az új készítményekről Trump alkuja miatt

A gyógyszergyártóknak az Egyesült Államokban tett árengedmények után magasabb árakat kellene elérniük az európai piacokon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Internet blackout in Iran as large crowds protest against regime across country

Internet blackout in Iran as large crowds protest against regime across country

Protests are reported in Tehran and other major cities, while an internet monitoring groups says there is a "nationwide blackout".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 20:05
Emmanuel Macron élesen bírálta Donald Trump külpolitikáját
2026. január 8. 19:54
Sayfo Omar: a CSU kitoloncolási offenzívája végleg eltörölheti a Willkommenskulturt
×
×
×
×