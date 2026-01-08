Többé nem reklámoz a francia tévében a Lidl, óriási kártérítést kell fizetnie

A Lidl nem fog többet Franciaországban tévében reklámozni, miután 43 millió eurós bírságot kapott – írja a France24 híradása nyomán a Telex.

2025. júniusában a párizsi bíróság úgy rendelkezett, hogy a Lidl 43 millió eurót (több mint 16 milliárd forintot) köteles fizetni a francia Intermarché szupermarketláncnak, miután az általa 2017 és 2023 között vetített több száz televíziós reklám valószínűleg megtévesztette a fogyasztókat, és ezzel tisztességtelen versenynek minősült.

Az ítélet szerint az volt a gond, hogy a francia fogyasztóvédelmi törvények szerint a Lidl-nek legalább 15 hétig kellett volna azon az áron tartania a promóciós termékeit, amin a reklámban meghirdette. A Lidl viszont ezt nem tette. A vállalat fellebbezést nyújtott be a döntés ellen.