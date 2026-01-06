Újabb akcióra készülhet a Pentagon, az ügyhöz Venezuelának és az oroszoknak is köze van

A múlt hónapban az amerikai hadsereg különleges egységei a parti őrséggel együttműködve foglalták el a The Skipper nevű tankert. A hajó elleni akciót a washingtoni pénzügyminisztérium kezdeményezte, mert a gyanú szerint iráni olajat szállított. A rakomány eladási árából ugyanis a teheráni rezsim legfontosabb fegyveres testületét, a Forradalmi Gárdát, valamint a libanoni terrorszervezetet, a Hezbollahot pénzelték volna.

Most egy újabb tankhajót akarnak feltartóztatni az amerikaiak. Az orosz zászló alatt közlekedő Marinera állítólag venezuelai olajat szállít, megszegve ezzel a latin-amerikai ország ellen meghirdetett amerikai embargót. Az Egyesült Államok korábban már figyelmeztette a caracasi vezetést, hogy ne próbáljon meg külföldi bejegyzésű hajókkal olajat és kábítószert csempészni.

Tavaly szeptember óta az USA hadereje több olyan hajót is megsemmisített a Karib-tengeren, amelyekről azt feltételezték, hogy drogot szállítottak az Egyesült Államokba. Az akciók legalább száz ember életét követelték.

WATCH: Pentagon strike kills 4 “narco-terrorists” at President Trump’s orders.



Secretary of War Pete Hegseth says the operation targeted a vessel off the coast of Venezuela carrying substantial narcotics heading toward the U.S. pic.twitter.com/3I6Lfd9Fp2 — Fox News (@FoxNews) October 3, 2025

Ám ezeket a vádakat – az akkor még szabadlábon lévő – Nicolás Maduro elnök visszautasította, és azzal vádolta Washingtont, hogy törvényes beavatkozásnak álcázva megpróbálja rátenni a kezét Venezuela természeti kincseire. Ugyanakkor a CBS úgy tudja, bizonyítékok vannak rá, hogy a venezuelai kormány civil ruhát viselő fegyvereseket akart kereskedelmi hajókra telepíteni, akiket még orosz eredetű, vállról indítható légvédelmi rakétákkal is felszereltek volna. A feladatuk az lett volna, hogy szálljanak harcba azokkal az amerikai katonákkal, akik esetleg át akarják kutatni a hajót.

Az Oroszországban bejegyzett Marinera olajszállító ellen készülő akcióról két, névtelenséget kérő washingtoni tisztviselő nyilatkozott a CBS-nek. Azt mondták, hogy a tervek szerint már ezen a héten rajtaütöttek volna a hajón, de végül is az akciót elhalasztották. Korábban Moszkva figyelmeztette Washingtont, hogy kerülje az orosz lobogó alatt közlekedő hajók zaklatását.

Donald Trump azonban, úgy tűnik, egyre elszántabb a Venezuela, az Irán és újabban már az Oroszország elleni szankciók érvényesítésében. Nem sokkal a Maduro házaspár elfogása előtt azt írta a Truth közösségi médiában: „Dél-Amerika történetének legnagyobb flottája veszi körül Venezuelát. Ha kell, még több hadihajót irányítunk a térségbe, addig, amíg a venezuelaiak vissza nem adják az összes olajat, földet és egyéb vagyontárgyat, amit korábban elloptak az Egyesült Államoktól.”

Hétfőn a The New York Times arról számolt be, hogy eddig már legalább 16 olajszállító hajó kísérelte meg kijátszani az amerikai haditengerészeti blokádot. A kapitányaik vagy hamis adatokat adtak meg a hajó tartózkodási helyéről, vagy kikapcsolták a helyzetüket automatikusan közlő jeladót.

Nyugati megfigyelők arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben az amerikai haderő elfogná az orosz tulajdonban lévő Marinerát, azt biztosan megsínylenék Moszkva és Washington kapcsolatai, és súlyosan hátráltatná az ukrajnai háború befejezésére tett erőfeszítéseket is.

Címképünkön az orosz zászló alatt hajózó Marinera tanker.