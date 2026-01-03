ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Law and order concept. Handcuffs, gavel on book on a wooden background, top view
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen

Infostart / MTI

A New York déli körzetében működő amerikai szövetségi bíróságon vádat emeltek az elfogott Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores ellen - jelentette be Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter a közösségi médiában közzétett bejegyezésben.

A miniszter szerint a házaspár "hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével fog szembesülni amerikai földön, amerikai bíróságokon".

Bondi közlése szerint Madurót kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed, ami újdonságnak számít.

Az igazságügyi miniszter köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért - megfogalmazása szerint - elszámoltathatóságot követelt az amerikai közvélemény nevében, és méltatta az amerikai fegyveres erők szerepét egy olyan műveletben, amely két, általa "nemzetközi kábítószer-kereskedőnek" nevezett személy elfogásához vezetett.

Kezdőlap    Külföld    Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen

pam bondi

nicolás maduro

amerikai igazságügyi miniszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elfogták és kivitték az országból Madurót - közölte Donald Trump

"Elfogták és kivitték az országból Madurót" - közölte Donald Trump
A szombat reggeli, Caracas elleni légicsapások után Trump amerikai elnök bejelentette: kommandósok elfogták és kivitték az országból Maduro, venezuelai államfőt. Trump „ragyogó műveletnek” minősítette az akciót, amit hónapok óta tartó flotta-összevonások és amerikai fenyegetések előztek meg.
 

Kolumbia csapatokat vezényelt a venezuelai határra

Donald Trump: elraboltuk a venezuelai elnököt!

Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé az elfogott venezuelai elnököt

"Minden rendelkezésünkre álló fegyverrel védekezünk" - jelentette be a venezuelai hadügyminiszter

Az oroszok válságát mutatja a sikeres amerikai akció - mondja az elemző Venezueláról

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Budapesti idő szerint reggel 8 körül elkezdtek jönni az első hírek arról, hogy megtámadták Venezuela fővárosát, Caracast, az Egyesült Államok átfogó katonai műveletet indított. Kolumbia után Venezuela vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Caracas és több tartomány is katonai támadás alatt áll, összehívták az ENSZ BT-t. Felvételek alapján amerikai drónok és helikopterek dolgoztak a venezuelai légtérben, köztük csapatszállító gépeket is lehetett látni. Trump délelőtt 10:21-kor bejelentette: a küldetés sikeres volt, az USA elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt. Délután 5 órakor sajtótájékoztató várható a részletekről. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai

Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai

A Magyar Államkincstár közzétette a családi pótlék utalás 2026-os dátumait. Ezeken a napokon érkezik a a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches strikes on Venezuela, captures President Maduro and charges him with drug offences

US launches strikes on Venezuela, captures President Maduro and charges him with drug offences

The US attorney general says Maduro will face "American justice on American soil"; meanwhile, Venezuela condemns the "extremely serious military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 3. 14:57
BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában
2026. január 3. 14:34
Így reagált a világ a venezuelai elnök elfogására
×
×
×
×