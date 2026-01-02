Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

A tűz a szilveszteri ünneplés idején tört ki Crans-Montana városában, egy fiatalokkal teli, zsúfolt bárban. Valószínúleg pezsgősüvegekbe tett csillagszórók és gyertyák okozták a tüzet: a szemtanúk beszámolói szerint egy pincérnőt felemeltek, és az ő kezében lévő üvegekben lévő égő gyertyák vagy csillagszórók gyújthatták meg a fából készül mennyezetet. A lángok pillanatok aratt elharapóztak, a zsúfolt bulihelyről nem tudtak kijutni a fiatalok.

Az utolsó hírek szerint legkevesebb 47 a halálos áldozatok száma, a halottak beazonosítása hetekig eltarthat. Az áldozatok között sok francia és olasz is lehet.

„Körülbelül 100 sérült van kritikus állapotban. A halálos áldozatok száma borzalmas, és tovább is emelkedhet” – mondta Stéphane Ganzer, a kanton közbiztonságért felelős vezetője a francia RTL rádiónak a liner.hu szerint.

Az olasz hírportálokon megosztott, eredetileg a közösségi médiában megjelent rövid felvételek azokat a pillanatokat mutatják, amikor a diszkó alagsori helységének mennyezete már lángra kapott. A beszámolók szerint ezt vélhetően olyan szikrázó gyertyák okozhatták, amelyeket pezsgősüvegekbe helyezve vittek le a helységbe – írja a hvg.hu.

Az olasz La Republicca mobiltelefonnal készült felvételeket is közölt a tűz fellobbanásának pillanatairól. Az egyiken az látható, amint még tart a buli, szól a zene, de a mennyezet már lángol, sokan mobillal videózzák, miközben egy fiatal egy ruhával csapkodva kétségbesetten próbálja eloltani a lángokat. A következő felvételeken már a menekülő emberek láthatók.