The area around the Le Constellation bar is cordoned off at a ski resort in Crans-Montana, Switzerland, on Jan. 1, 2026, a day after a fire and explosion during a New Years Eve party that left many dead and injured. (Photo by Kyodo News via Getty Images)
Nyitókép: Kyodo News via Getty Images

Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Ötnapos gyászt hirdettek Svájcban a legkevesebb 40 halálos áldozatot követelő tűzvész miatt. Az áldozatok száma akár drasztikusan is nőhet, mintegy száz sérült állapota kritikus.

A tűz a szilveszteri ünneplés idején tört ki Crans-Montana városában, egy fiatalokkal teli, zsúfolt bárban. Valószínúleg pezsgősüvegekbe tett csillagszórók és gyertyák okozták a tüzet: a szemtanúk beszámolói szerint egy pincérnőt felemeltek, és az ő kezében lévő üvegekben lévő égő gyertyák vagy csillagszórók gyújthatták meg a fából készül mennyezetet. A lángok pillanatok aratt elharapóztak, a zsúfolt bulihelyről nem tudtak kijutni a fiatalok.

Az utolsó hírek szerint legkevesebb 47 a halálos áldozatok száma, a halottak beazonosítása hetekig eltarthat. Az áldozatok között sok francia és olasz is lehet.

„Körülbelül 100 sérült van kritikus állapotban. A halálos áldozatok száma borzalmas, és tovább is emelkedhet” – mondta Stéphane Ganzer, a kanton közbiztonságért felelős vezetője a francia RTL rádiónak a liner.hu szerint.

Az olasz hírportálokon megosztott, eredetileg a közösségi médiában megjelent rövid felvételek azokat a pillanatokat mutatják, amikor a diszkó alagsori helységének mennyezete már lángra kapott. A beszámolók szerint ezt vélhetően olyan szikrázó gyertyák okozhatták, amelyeket pezsgősüvegekbe helyezve vittek le a helységbe – írja a hvg.hu.

Az olasz La Republicca mobiltelefonnal készült felvételeket is közölt a tűz fellobbanásának pillanatairól. Az egyiken az látható, amint még tart a buli, szól a zene, de a mennyezet már lángol, sokan mobillal videózzák, miközben egy fiatal egy ruhával csapkodva kétségbesetten próbálja eloltani a lángokat. A következő felvételeken már a menekülő emberek láthatók.

F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen

F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen

A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.

Teenagers as young as 16 among dozens missing after deadly Swiss bar fire

Teenagers as young as 16 among dozens missing after deadly Swiss bar fire

Police are working to identify the bodies of those who died at Le Constellation bar, but warn it could take days or even weeks.

