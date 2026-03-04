Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a Dan Caine vezérkari főnökkel közösen a Pentagonban tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „amennyi idő csak szükséges, felhasználjuk annak érdekében, hogy biztosítsuk a győzelmet". „Még csak alig kezdtünk hozzá, hogy levadásszuk, lebontsuk, demoralizáljuk, elpusztítsuk és legyőzzük a képességeiket” – mondta. „Irán képességei óráról órára illannak el” – tette hozzá a miniszter, hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan az amerikai erő egyre inkább növekszik és dominánssá válik.

Beszámolt arról, hogy

szerdán további bombázók és vadászgépek érkeznek. Közölte, hogy bevetnek 500, 1000, valamint 2000 font súlyú, GPS-által irányított, valamint lézervezérlésű precíziós bombákat, amelyekből „csaknem végtelen” készletekkel rendelkezik az Egyesült Államok.

A hadügyminiszter elmondta, hogy a művelet elején bevetett nagy távolságból indítható fegyverzetre már nincs szükség, ugyanakkor hozzátette, hogy ezekből, köztük Patriot rakétákból is nagyon komoly készletekkel rendelkezik az amerikai haderő.

Pete Hegseth a helyzetet értékelve rámutatott, hogy az ellenfél már nem képes olyan mennyiségű rakéta indítására, mint a konfliktus elején.

Dan Caine, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke arról számolt be, hogy

az Irán által kilőtt ballisztikus rakéták száma keddre a konfliktus első napjához képest 86 százalékkal esett vissza,

és csak az előző egy napban csaknem negyedével csökkent. A tábornok közlése szerint az egy irányban felhasználható drónok száma majdnem háromnegyedével csökkent, ami lehetővé tette, hogy a közel-keleti térségért felelős amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) légi fölényt alakíthasson ki Irán déli partvidékén, és ezáltal védelmi vonalaik mögé hatoljon „elsöprő pontossággal és tűzerővel”.

Torpedóval lőttek ki egy iráni naszádot az Indiai-óceánon Amerikai tengeralattjáró torpedóval semmisítette meg az iráni haditengerészet egy Szolejmáni osztályú kísérő naszádját, az iráni tengeri erők egy meghatározó egységét az Indiai-óceánon – jelentette be Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerdán. Pete Hegseth elmondta, hogy az Egyesült Államok haditengerészete a második világháború óta első alkalommal süllyesztett el ellenséges hajót tengeralattjáróról indított torpedóval.

