2026. március 4. szerda Kázmér
Az Elsöprõ Düh (Epic Fury) elnevezésû amerikai hadmûvelet elsõ száz óráját ismertetõ térkép Pete Hegseth amerikai hadügyminiszternek és Dan Caine, az amerikai vezérkari fõnökök egyesített bizottsága elnökének a közös sajtótájékoztatóján a hadügyminisztérium arlingtoni épületében 2026. március 4-én, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás ötödik napján.
Nyitókép: MTI/AP/Konstantin Toropin

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

„Még csak alig kezdtünk hozzá” – mondta Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter, hozzátéve: az amerikai légierő Izraellel szövetségben napokon belül teljes ellenőrzés alá vonja az iráni légteret. „Amerika győz – határozottan, pusztító módon és kegyelmet nem ismerve” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy folyamatos a hadi utánpótlás, szerdán további haderő is érkezik Irán térségébe.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a Dan Caine vezérkari főnökkel közösen a Pentagonban tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „amennyi idő csak szükséges, felhasználjuk annak érdekében, hogy biztosítsuk a győzelmet". „Még csak alig kezdtünk hozzá, hogy levadásszuk, lebontsuk, demoralizáljuk, elpusztítsuk és legyőzzük a képességeiket” – mondta. „Irán képességei óráról órára illannak el” – tette hozzá a miniszter, hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan az amerikai erő egyre inkább növekszik és dominánssá válik.

Beszámolt arról, hogy

szerdán további bombázók és vadászgépek érkeznek. Közölte, hogy bevetnek 500, 1000, valamint 2000 font súlyú, GPS-által irányított, valamint lézervezérlésű precíziós bombákat, amelyekből „csaknem végtelen” készletekkel rendelkezik az Egyesült Államok.

A hadügyminiszter elmondta, hogy a művelet elején bevetett nagy távolságból indítható fegyverzetre már nincs szükség, ugyanakkor hozzátette, hogy ezekből, köztük Patriot rakétákból is nagyon komoly készletekkel rendelkezik az amerikai haderő.

Pete Hegseth a helyzetet értékelve rámutatott, hogy az ellenfél már nem képes olyan mennyiségű rakéta indítására, mint a konfliktus elején.

Dan Caine, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke arról számolt be, hogy

az Irán által kilőtt ballisztikus rakéták száma keddre a konfliktus első napjához képest 86 százalékkal esett vissza,

és csak az előző egy napban csaknem negyedével csökkent. A tábornok közlése szerint az egy irányban felhasználható drónok száma majdnem háromnegyedével csökkent, ami lehetővé tette, hogy a közel-keleti térségért felelős amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) légi fölényt alakíthasson ki Irán déli partvidékén, és ezáltal védelmi vonalaik mögé hatoljon „elsöprő pontossággal és tűzerővel”.

Az iráni háború összes napi hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

