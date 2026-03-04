Tolvaj futár áll a bíróság elé

A vádlott 2024 szeptemberében kezdett dolgozni egy csomagküldő szolgálat vecsési telephelyén, és alig egy hónapja dolgozott ott, amikor elhatározta, hogy kiszállításra váró csomagokat lop a cég raktárépületéből.

A futár közel egy hónap alatt 6 nagy értékű, műszaki cikkeket tartalmazó csomagot lopott el, amivel összesen több mint 2,5 millió forintos kárt okozott.

A férfi az eltulajdonított elektronikai cikkeket egy budapesti piacon értékesítette ismeretlen embereknek.

A tolvaj a raktárépületben felszerelt kamera miatt bukott le, amely rögzítette a lopást. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni