2026. március 4. szerda
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a Dallas színésznője

Infostart

Február 28-án meghalt Annabel Schofield szupermodell és színésznő. A Dallas sztárja 62 éves volt.

Annabel Schofield egy támogatást gyűjtő oldalon, (GoFoundMe) saját posztban árulta el, hogy három éve tartó küzdelme közepette júliusban tudta meg, hogy a rák átterjedt az agyára – írja a Hollywood Reporter.

A walesi születésű modell pályafutása során több száz divatmagazin címlapján szerepelt, köztük a német és az olasz Vogue címlapján, és és olyan divatházak arca volt, mint a Versace, a Rimmel vagy az Yves Saint Laurent.

A Dallas-ban Laurel Ellist alakította, aki a Larry Hagman által megformált Jockey Ewing szeretőjeként volt kulcsszereplő. A sorozat 12 epizódjában szerepelt 1988-ban.

Emellett olyan filmekben és sorozatokban szerepelt, mint a Dragonard, a Solar Crisis, az Eye of the Widow. Annabel Schofield a filmezés mellett producerként is tevékenykedett: közreműködött A Grimm fivérek, a Doom és a City of Ember (Szikraváros) című mozik gyártásában.

Annabel Schofield dokumentálta a rákkal vívott harcát. Utolsó bejegyzése január 18-án született, amelyben elmesélte rajongóinak, hogy műtéten esett át.

Kép: Annabel Schofiel 1987-ben - Getty Images/Paul Harris
Kép: Annabel Schofield 1987-ben - Getty Images/Paul Harris

